У чому звинувачують Кевіна Спейсі

62-річного актора звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Зірка серіалу "Картковий будинок" наразі усе заперечує, проте знову має постати перед судом.

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Довідка. Кевін Спейсі є дворазовим лауреатом премії Оскар і знявся в таких фільмах, як "Сім", "Секрети Лос-Анджелеса", "Краса по-американськи" та "Малюк на драйві", а також у серіалі "Картковий будиночок" від Netflix.

Як раніше зазначав голова зі спеціального відділу з розслідування злочинів Розмарі Ейнслі, Спейсі також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексу із проникненням без згоди партнера. "Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – доповнив він.

Зауважимо, що у подібних випадках були залучені декілька чоловіків, яким за 30 і 40 років. У відділі сказали, що не можуть спростувати чи підтвердити цю інформацію. Будуть розбиратися у суді.

Як Кевін Спейсі реагує на звинувачення

У четвер має відбутися суд у Лондоні в окрузі Вестмінстер. Спейсі сказав: "Буду захищати себе". Ще раніше, нагадаємо, актор в інтерв’ю телеканалу ABC зазначав, що не визнає своєї провини.

Нагадаємо, ще у 2005 році один чоловік стверджував, що зазнав сексуального насильства. Пізніше у 2008 році інший був змушений вступити у статевий акт проти своєї волі. Все це відбувалося у Лондоні. Вже у 2013 році ще один чоловік заявив, що зазнав сексуального насильства зі сторони Кевіна Спейсі у Глостерширі.

Крім цього, у 2017 році актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі, що той торкався до нього в 1986 році, ще коли Реппу було всього лише 14 років.

Як ми раніше зазначали, через звинувачення у домаганнях, Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити майже 31 мільйон доларів студії MRC за порушення контракту. Через секс-скандали, пов’язані із зіркою, студія зазнала чималих збитків.