Подивіться їх обов'язково: найгучніші фільми-претенденти на Оскар-2022

У вівторок, 8 лютого, на офіційному ютуб-каналі Академії відбулось оголошення номінантів найпрестижнішої премії Голлівуду – Оскара у 2022 році. Редакція Кіно 24 підготувала список найцікавіших картин-претендентів на золоту статуетку, які вже встигли вразити світ.

Серед низки номінантів 24 канал обрав саме ті фільми, які за жодних умов не варто оминати увагою. Майже всі стрічки доступні для перегляду на стрімінгових платформах, або ж у прокаті на цифрових майданчиках.

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"Дюна"

Стрічка стала другою масштабною екранізацією циклу романів Герберта Уелса "Дюна". Режисером виступив Дені Вільнев, який до того зняв вражаючий "Той, що біжить по лезу: 2049". з Раяном Гослінгом і "Прибуття" з Емі Адамс.

Події у фільмі розгортаються навколо головного героя – Пола, якого грає Тімоті Шаламе – сина герцога Лето. Їх сім'я, дім Атрейдесів, залишає планету Каладан, щоб взяти на себе управління титульної планетою. Опинившись в небезпечному світі негостинних людей, дім Атрейдесів буде спостерігати за виробництвом меланжу спецій – найбажаного ресурсу в галактиці. Проте, все йде не так, як планувалося, оскільки зрадницький дім Гарконненів прагне знищити усіх Атрейдесів і забрати собі планету.

Трейлер "Дюна": дивіться відео онлайн

"У руках пса" Netflix

Дія картини розгортається в Монтані 1925 року. Брати Філ та Джордж разом володіють ранчо та успішно продовжують сімейний бізнес попри те, що вони абсолютно різні. М'який і добрий Джордж більше зосереджений на фінансах, тоді як Філ, справжній ковбой, відрізняється жорстокістю та грубою вдачею.

Якось брати знайомляться з вдовою і матір'ю-одиначкою Роуз, чия аристократична натура не подобається Філу. Однак Джордж відразу ж закохується в Роуз, незабаром одружується з нею і привозить дружину на ранчо без відома брата. Філ вирішує всіма способами знищити їх союз.

Трейлер "У руках пса": дивіться відео онлайн

"Не дивіться вгору" Netflix

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Про цей фільм, мабуть, чули усі. Останнім часом "Не дивіться вгору" лідирує у переліку стрічок обов'язкових до перегляду та постійно оновлює рекорди стримингової платформи Netflix. За перші 28 днів після прем'єри на перегляд фільму користувачі витратили 263,3 мільйона годин. Щонайменше про такі дані свідчить статистика самого сервісу.

Фільм шалено зайшов українцям. Дискусії у мережі не вщухали у перші тижні після прем'єри, а стрічку прокоментували навіть Оксана Забужко та Ірма Вітовська.

Трохи про сюжет

Персонажі у стрічці чітко перегукуються з реальними особистостями нашого часу. Якщо ви бажаєть дізнатися, хто був прототипами персонажів "Не дивіться вгору" – читайте наш матеріал

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються.

Трейлер "Не дивіться вгору": дивіться відео онлайн

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"Алея жаху"

Події стрічки розгортаються у 1940-х роках. Аферист Стентон Карлайл (Бредлі Купер) вдає, що вміє спілкуватися з мертвими. Разом з психотерапевткою Ліліт Ріттер (Кейт Бланшетт) пара вдається до афери з обману заможних клієнтів.

У США прем'єра "Алеї жаху" стартувала наприкінці грудня 2021 року і отримала переважно схвальні відгуки від критиків. Українська прем'єра "Алеї жаху" стартувала 20 січня. Фільм є адаптацією однойменного роману Вільяма Ліндсея Ґрешема. Раніше, у 1947 році, режисер Едмунд Гулдінг вже екранізовував цей роман.

Про те, чи вдалося адаптувати мексиканському режисеру "Алею жахів" та які сюжетні діри містить стрічка ми розповіли у нашому спеціальному матеріалі

Варто зазначити, що фільм Гільєрмо дель Торо провалився у прокаті. Станом на сьогодні збори фільму заледве сягають десяти мільйонів доларів. при бюджеті в 60 мільйонів. Не врятував стрічку і відмінний акторський склад, куди увійшли Кейт Бланшетт, Вільям Дефо, Руні Мара, Рон Перлман та інші.

Трейлер "Алея жаху": дивіться відео онлайн

"Вестсайдська історія"

В основу сюжету "Вестсайдської історії" покладено бродвейський мюзикл, який є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Стрічка розповідає історію закоханої пари, яка перебуває у двох ворогуючих вуличних бандах.

У головній ролі дебютувала 20-річна колумбійська актриса Рейчел Зеглер, яку Disney обрав на роль Білосніжки в майбутній екранізації. Крім того, у фільмі зіграв Енсел Елгорт – зірка стрічок "На драйві" та "Щиголь". Сценарій мюзиклу розробив іменитий драматург Тоні Кашнер.

"Вестсайдська історія" мала з'явитися в кінотеатрах ще 2020 року, але прем'єру відклали через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Трейлер "Вестсайдської історії": дивіться відео онлайн

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

Спортивний байопік від Warner Bros. з Віллом Смітом у головній ролі розповідає історію батька знаменитих тенісисток Венери та Серени Вільямс – Річарда Вільямса, який поставив собі за мету виховати зі своїх доньок справжніх чемпіонок. За сюжетом Річард Вільямс (Вілл Сміт) працює тренером із тенісу та виховує дочок Серену (Демі Сінглетон) й Венеру (Санійя Сідні) Вільямс.Змалечку сестри відвідували тренування і не лише вчилися вправній грі в теніс, але й захищати себе на вулицях Комптона (Каліфорнія).

На сьогодні Сирена та Венера Вільямс відомі як найуспішніші тенісистки світу. Сестри на двох вибороли 4 олімпійські золоті медалі та 30 нагород Турнірів Ґранд Слем.

Трейлер "Король Річард: Виховуючи чемпіонок": дивіться відео онлайн

"Белфаст"

Фільм "Белфаст" зняв популярний британський актор та режисер Кеннет Брана. Він сам написав сценарій, у якому йдеться про дев’ятирічного хлопчика, на ім'я Бадді. Він навчається жити по-дорослому у світі, який раптом змінився до невпізнання. Обставини, пейзажі й люди, до яких він звик, більше не будуть такими, як були. Однак, є у цьому незбагненному світі й те, що ніколи не можна змінити, – це радість, сміх, улюблена музика та творча магія кіно.

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Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Напів автобіографічна стрічка "Белфаст" розповідає про життя північноірландської сім'ї робітничого класу та дитинство їх маленького сина під час заворушень у Белфасті, Північній Ірландії, з 15 серпня 1969 року до початку 1970 року.

Трейлер "Белфаст": дивіться відео онлайн