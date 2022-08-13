Померла акторка Енн Гейч, яка скоїла ДТП під наркотиками

Американська акторка Енн Гейч померла 12 серпня 2022 року, через тиждень після автокатастрофи. У лікарні вона впала в кому, а згодом у неї констатували смерть мозку. Так, рідні прийняли рішення відключити її від апаратів.

Енн Гейч померла у віці 53 років. У неї залишилося двоє синів – 20-річний Гомер і 13-річний Атлас.

Важливо "Смерть мозку": актриса Енн Гейч впала в кому після ДТП під наркотиками

Енн Гейч померла через тиждень після ДТП під наркотиками

Ми з братом Атласом втратили маму. Після шести днів майже неймовірних емоційних перепадів я залишився з глибоким безмовним сумом. Сподіваюся, моя мама звільнилася від болю… Спочивай з миром, мамо, я люблю тебе,

– публічно попрощався 20-річний Гомер.

"Ми втратили яскраве світло, добру та найрадіснішу душу, люблячу матір і вірного друга. Будемо дуже сумувати за Енн, але вона житиме завдяки своїм прекрасним синам, своїй культовій роботі", – прокоментував представник родини Енн Гейч.

Енн Гейч померла після ДТП: дивіться відео

Як Енн Гейч скоїла автокатастрофу і впала в кому

У п'ятницю, 5 серпня, зірка фільму "Хвіст крутить собакою" влаштувала ДТП в Лос-Анджелесі – врізалася в будинок, де спалахнула пожежа. З палаючого і покрученого авто її годину діставали 59 рятувальників.

Коли Енн Гейч витягли з машини, вона була у свідомості й навіть розмовляла з пожежниками, а вже в лікарні впала в кому.

Згодом стало відомо, що за кермо акторка сіла напідпитку й під наркотиками.

За кілька днів у Енн Гейч діагностували гостру аноксичну поразку головного мозку – постійну нестачу кисню. Тоді медики сказали рідним, що вона не виживе.

через тяжку гіпоксичну травму головного мозку акторка не мала шансів вижити, але її під'єднали до апарату життєзабезпечення, щоб медики могли встановити, чи можна використати її органи для донорства. Цього хотіла сама Енн Гейч.