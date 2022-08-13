Померла акторка Енн Гейч, яка скоїла ДТП під наркотиками
Джерело:The Guardian
Американська акторка Енн Гейч померла 12 серпня 2022 року, через тиждень після автокатастрофи. У лікарні вона впала в кому, а згодом у неї констатували смерть мозку. Так, рідні прийняли рішення відключити її від апаратів.
Енн Гейч померла у віці 53 років. У неї залишилося двоє синів – 20-річний Гомер і 13-річний Атлас.
Важливо "Смерть мозку": актриса Енн Гейч впала в кому після ДТП під наркотиками
Енн Гейч померла через тиждень після ДТП під наркотиками
Ми з братом Атласом втратили маму. Після шести днів майже неймовірних емоційних перепадів я залишився з глибоким безмовним сумом. Сподіваюся, моя мама звільнилася від болю… Спочивай з миром, мамо, я люблю тебе,
– публічно попрощався 20-річний Гомер.
"Ми втратили яскраве світло, добру та найрадіснішу душу, люблячу матір і вірного друга. Будемо дуже сумувати за Енн, але вона житиме завдяки своїм прекрасним синам, своїй культовій роботі", – прокоментував представник родини Енн Гейч.
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Як Енн Гейч скоїла автокатастрофу і впала в кому
- У п'ятницю, 5 серпня, зірка фільму "Хвіст крутить собакою" влаштувала ДТП в Лос-Анджелесі – врізалася в будинок, де спалахнула пожежа. З палаючого і покрученого авто її годину діставали 59 рятувальників.
- Коли Енн Гейч витягли з машини, вона була у свідомості й навіть розмовляла з пожежниками, а вже в лікарні впала в кому.
- Згодом стало відомо, що за кермо акторка сіла напідпитку й під наркотиками.
- За кілька днів у Енн Гейч діагностували гостру аноксичну поразку головного мозку – постійну нестачу кисню. Тоді медики сказали рідним, що вона не виживе.