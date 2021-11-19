Помилки, романи, інтриги: Netflix показав офіційний трейлер другого сезону "Емілі в Парижі"
Джерело:ютуб Netflix Ukraine
Нещодавно ми публікували матеріал про нові кадри із модного серіалу "Емілі в Парижі", а сьогодні шанувальники вже можуть переглянути трейлер і побачити, що ж чекатиме на них у другому сезоні. Прем’єра запланована на 22 грудня 2021 року.
Цікаво, як у другому сезоні розвиватиметься професійна діяльність Емілі, чи буде вона з коханим, та якими будуть стосунки й справи з подругою хлопця, у якого вона закохана.
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Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними й своєю подругою Мінді,
– говорить Лілі Коллінз.
Надзвичайно легкий, стильний та атмосферний серіал, який ми радимо переглянути й відпочити від робочих буднів. У першому сезоні дівчина вивчала французьку, адже непланово попала у французьку компанію на роботу. У робочий час і поза роботою вела соцмережі, що допомагало розвивати маркетингові стратегії фірми. Нове життя Емілі сповнене романтичними пригодами й деякими проблемами, коли вона намагається завоювати авторитет колег з роботи й, можливо, знову закохатися.
У трейлері зображено головну героїню у вишуканому модному одязі разом зі своїми подругами, колегами та прихильниками:
- Мінді (Ешлі Парк);
- Каміллою (Камілла Разат);
- Габріелем (Лукас Браво);
- Антуаном Ламбер (Вільям Абаді);
- Люком (Бруно Гуеро);
- Жульєном (Самуелем Арнольдом);
- начальницею Сільві Грато (Філіппін Леруа-Больйо).
"Емілі в Парижі" 2 сезон: дивіться дубльований трейлер
Що відомо про 2 сезон "Емілі в Парижі"
- Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу. Виробництвом стрічки займається його власна компанія Darren Star Productions;
- Виробництво 2-го сезону мало розпочатися наприкінці квітня 2021 року, за даними ProductionWeekly. Однак, в інтерв'ю AP Даррен Стар сказав, що виробництво насправді розпочнеться 3 травня 2021 року, так і сталося;
- Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів.
- У вересні Netflix представив перші кадри другого сезону "Емілі в Парижі".