Попри очікування фанатів "Друзів": Дженніфер Еністон не прийде на премію Еммі

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон свідомо відмовилась приходити на церемонію вручення премії Еммі 19 вересня, оскільки не хоче наражати себе на небезпеку через пандемію коронавірусу. Втім, її колеги із серіалу "Друзі", ймовірно, з'являться у залі нагородження.

Раніше повідомлялось, що зірки серіалу "Друзі: Возз'єднання" прибудуть разом на премію Еммі, оскільки спеціальний випуск, що вийшов на екрани цього року, отримав номінацію в категорії Outstanding Variety Special. Тому фанати очікували, що знову побачать разом Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девіда Швіммера, Лізу Кудров і Метта Леблана.

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Еністон пропустить Еммі

Але церемонія нагородження цьогоріч пройде без Дженніфер.

Ні, я не піду. Просто бути тут – це великий крок для мене. Усього лиш дитячі кроки,

– розповіла Дженніфер Еністон, перебуваючи у залі студії шоу Джиммі Кіммела.

Вона зазначила, якщо раптом отримає нагороду, то замість неї її прийме продюсер та режисер шоу Бен Вінстон. Чи будуть її колеги на церемонії – зірка не поділилась.



Зірки спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" 2021 / Фото з інстаграму Кортні Кокс

Попри небезпеку зараження, минулого року Еністон була на церемонії Еммі, щоправда, як ведуча. Тоді нагородження проводилось онлайн, а оголошення відбувалось у прямому ефірі. Напарником по ефіру тоді теж був Джиммі Кіммел.

До слова Дженніфер Еністон відмовилась спілкуватись з друзями-антивакцинаторами

Зазначимо, що Дженніфер Еністон впродовж усієї пандемії коронавірусу рідко виходила на публіку, часто дописувала в мережі про небезпеку пандемії та закликала усіх вакцинуватись. Після власної повної вакцинації вона вперше за довгий час знялась у фотосесії та з'явилась на телеекранах.