4 мультсеріали дитинства, які дивились після школи
- Стаття пригадує 4 популярні мультсеріали дитинства: "Пригоди Джекі Чана", "Скубі-Ду Шоу", "Сабріна – маленька відьма", "Тутанхамончик".
- Кожен з цих мультсеріалів мав унікальний сюжет та персонажів, які стали улюбленцями багатьох дітей.
Мабуть, не було такої дитини, яка б після уроків не бігла додому, щоб подивитись улюблений мультфільм. У часи нашого дитинства інтернет був не надто поширеним явищем та й переглянути пропущену серію було не так і просто.
Тому 24 Канал вирішив пригадати декілька популярних мультсеріалів, які повернуть усіх у безтурботні часи.
"Пригоди Джекі Чана"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 95
- Рейтинг IMDb: 7,4
У центрі історії Джекі Чан – археолог із Сан-Франциско. Він володіє бойовим мистецтвом, і це допомагає йому боротись зі злом. Джейд Чан – племінниця Джекі, яка постійно допомагає дядькові, хоча її головне завдання, на думку батьків, навчатись у США.
"Скубі-Ду Шоу"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 40
- Рейтинг IMDb: 7,6
У центрі історії кумедний пес Скубі та його друзі. Компанія завжди потрапляє у курйозні пригоди, які пов'язані з містикою і чимось дивним. Та дуже часто за чимось надприродним ховаються зовсім не чудовиська. Шеггі, Скубі-Ду, Дафна, Фред і Велма стали улюбленцями мільйонів людей.
"Сабріна – маленька відьма"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 65
- Рейтинг IMDb: 5,9
Історія юної відьми Сабріни та її тіток відома усім. Одного разу дівчина дізнається, що вона зовсім не звичайна, а є спадковою відьмою. Вона звертається за допомогою до Книги таїнств, а ще й виявляється, що її кіт Салем уміє говорити.
"Тутанхамончик"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 39
- Рейтинг IMDb: 7,3
У мультсеріалі показують пригоди хлопчика-мумії Тутанхамона, який за дивних обставин пробудився через 3000 років після смерті й дізнався, що його царства вже немає.
Він знайомиться з Клеопатрою Картер та її котом Луксором. З цього моменту в усіх починаються надзвичайні пригоди.
