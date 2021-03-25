Гільдія продюсерів США назвала фільм-фаворит: у якої стрічки зросли шанси на Оскар

24 березня відбулася 32 щорічна церемонія вручення премії Гільдії продюсерів США (PGA). Головним фаворитом стала драма Хлої Чжао "Земля кочівників".

Премія Гільдії продюсерів вважається передвісником перемоги на Оскарі. Річ у тім, що у 21 з 31 випадку смаки академіків і членів гільдії збігалися.

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Звісно, бували і розходження. До прикладу, минулого року гільдія визначила найкращим фільмом стрічку "1917", а Оскар відав головну нагороду картині "Паразити".

Але стрічка "Земля кочівників" вже отримала чимало нагород під час цього сезону. Вона здобула перемогу на 77 Венеціанському кінофестивалі й стала фаворитом Золотого глобусу-2021 у номінації "Кращий драматичний фільм". Стрічка номінована на премію Оскар в 6 категоріях.

Переможці в основних номінаціях на премії Гільдії продюсерів-2021:

Премія імені Дерріла Ф. Занука за продюсування ігрового фільму – "Земля кочівників"

Премія за продюсування анімаційного фільму – "Душа"

Премія за продюсування документального фільму – "Мій учитель-восьминіг"

Премія імені Нормана Фелтона за продюсування драматичного серіалу – "Корона"

Премія імені Денні Томаса за продюсування комедійного серіалу – "Шіттс Крик"

Премія імені Девіда Л. Волпера за продюсування міні-серіалу – "Ферзевий гамбіт"

Премія за продюсування стрімінг- або телефільму – "Гамільтон"

Коли відбудеться Оскар-2021

Через пандемію коронавірусу цьогорічну церемонію Оскар проведуть 25 квітня. За неофіційними даними, урочистий захід пройде не в театрі Dolby, а на залізничній станції в Лос-Анджелесі. Право на персональне відвідування шоу отримають лише претенденти на премію, їхні гості та ведучі. Розважальних заходів, вечірок та щорічного розіграшу квитків не буде.

Продюсуватиме захід режисер фільму "Зараза" Стівен Содерберг. Представники Американської кіноакадемії анонсували, що захід буде нагадувати повноцінний фільм. Тож сумувати під час перегляду Оскара точно не доведеться.

А от у Китаї церемонію можуть не побачити. Місцева влада заборонила транслювати Оскар-2021 через те, що в одну з номінацій потрапила стрічка "Не розділяти". Фільм висвітлює протести, які відбувались у середині 2019 року. Окрім цього, головна претендентка на золоту статуетку Хлоя Чжао назвала Китай "місцем, де всюди брехня". Тож китайські ЗМІ будуть висвітлювати Оскар на свій лад – ігноруючи "спірні" номінації.