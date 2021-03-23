Організатори церемонії Оскар-2021, здається, готують для глядачів чимало сюрпризів. За неофіційними даними, урочистий захід пройде не в театрі Dolby, а на залізничній станції в Лос-Анджелесі.

Таке рішення представники Американської кіноакадемії прийняли через пандемію коронавірусу. Для того, щоб уникнути скупчення людей, вони вирішили обрати локацію, де можна розмістити запрошених гостей. Вибір впав на залізничну станцію Лос-Анджелеса Union Station. І якщо ви подумали: "Як можна у такому місці провести Оскар-2021?", ці фото переконають – шоу не буде позбавлене розкоші.

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Оскар-2021 можуть провести на залізничній станції / Фото Union Station



А ось так будівля виглядає ззовні / Фото Union Station

Відомо, що список запрошених зірок на Оскар-2021 скоротили. На самій церемонії будуть присутні номінанти престижної премії і родичі, які супроводжуватимуть їх.

Очікується, що сцена театру Dolby, де щороку відбувалась церемонія вручення премії Кіноакадемії, буде теж залучена для трансляції. Однак не варто очікувати, що саме там будуть ведучі Оскара, адже у 2021 році їх не буде взагалі. Така практика для Американської кіноакадемії не нова: вже втретє урочиста подія відбувається без ведучих.

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