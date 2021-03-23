Церемонія Оскар-2021 пройде на залізничній станції Лос-Анджелеса, – ЗМІ
Організатори церемонії Оскар-2021, здається, готують для глядачів чимало сюрпризів. За неофіційними даними, урочистий захід пройде не в театрі Dolby, а на залізничній станції в Лос-Анджелесі.
Джерело:Deadline
Таке рішення представники Американської кіноакадемії прийняли через пандемію коронавірусу. Для того, щоб уникнути скупчення людей, вони вирішили обрати локацію, де можна розмістити запрошених гостей. Вибір впав на залізничну станцію Лос-Анджелеса Union Station. І якщо ви подумали: "Як можна у такому місці провести Оскар-2021?", ці фото переконають – шоу не буде позбавлене розкоші.
Варто знати Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду
Оскар-2021 можуть провести на залізничній станції / Фото Union Station
А ось так будівля виглядає ззовні / Фото Union Station
Відомо, що список запрошених зірок на Оскар-2021 скоротили. На самій церемонії будуть присутні номінанти престижної премії і родичі, які супроводжуватимуть їх.
Очікується, що сцена театру Dolby, де щороку відбувалась церемонія вручення премії Кіноакадемії, буде теж залучена для трансляції. Однак не варто очікувати, що саме там будуть ведучі Оскара, адже у 2021 році їх не буде взагалі. Така практика для Американської кіноакадемії не нова: вже втретє урочиста подія відбувається без ведучих.
Оскар-2021: коротко про церемонію
- Вручення премій Оскар відбудеться вночі з 25 на 26 квітня 2021 року.
- Продюсером заходу виступить режисер фільму "Зараза" Стівен Содерберг. Представники Американської кіноакадемії вже анонсували, що захід буде нагадувати повноцінний фільм, тому сумувати під час перегляду Оскара точно не будуть.
- А от у Китаї церемонію можуть не побачити. Місцева влада заборонила трансляцію Оскара-2021 через потрапляння у номінації фільму "Не розділяти". Стрічка висвітлила протести, які відбувались у середині 2019 року. Окрім цього, головна претендентка на золоту статуетку Хлої Чжао назвала Китай "місцем, де всюди брехня". Через це китайські ЗМІ будуть висвітлювати Оскар, ігноруючи "спірні" номінації.
- Щодо формату церемонії, то його теж змінили через пандемію. Американська кіноакадемія відмовилась від гучних вечірок та заходів, що відбувались в рамках Оскара-2021.
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