Организаторы церемонии Оскар-2021, кажется, готовят для зрителей немало сюрпризов. По неофициальным данным, торжественное мероприятие пройдет не в театре Dolby, а на железнодорожной станции в Лос-Анджелесе.

Такое решение представители Американской киноакадемии приняли из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы избежать скопления людей, они решили выбрать локацию, где можно разместить приглашенных гостей. Выбор пал на железнодорожную станцию ​​Лос-Анджелеса Union Station. И если вы подумали: "Как можно в таком месте провести Оскар-2021?", э ти фото убедят – шоу не будет лишено роскоши.

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Оскар-2021 могут провести на железнодорожной станции / Фото Union Station



А вот так здание выглядит снаружи / Фото Union Station

Известно, что список приглашенных звезд на Оскар-2021 сократили. На самой церемонии будут присутствовать номинанты престижной премии и родственники, которые будут сопровождать их.

Ожидается, что сцена театра Dolby, где ежегодно происходила церемония вручения премии Киноакадемии, будет тоже привлечена для трансляции. Однако не стоит ожидать, что именно там будут ведущие Оскара, ведь в 2021 году их не будет вообще. Такая практика для Американской киноакадемии не новая: уже в третий раз торжественное событие происходит без ведущих.

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