Церемония Оскар-2021 пройдет на железнодорожной станции Лос-Анджелеса, – СМИ
Организаторы церемонии Оскар-2021, кажется, готовят для зрителей немало сюрпризов. По неофициальным данным, торжественное мероприятие пройдет не в театре Dolby, а на железнодорожной станции в Лос-Анджелесе.
Источник:Deadline
Такое решение представители Американской киноакадемии приняли из-за пандемии коронавируса. Для того, чтобы избежать скопления людей, они решили выбрать локацию, где можно разместить приглашенных гостей. Выбор пал на железнодорожную станцию Лос-Анджелеса Union Station. И если вы подумали: "Как можно в таком месте провести Оскар-2021?", эти фото убедят – шоу не будет лишено роскоши.
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Оскар-2021 могут провести на железнодорожной станции / Фото Union Station
А вот так здание выглядит снаружи / Фото Union Station
Известно, что список приглашенных звезд на Оскар-2021 сократили. На самой церемонии будут присутствовать номинанты престижной премии и родственники, которые будут сопровождать их.
Ожидается, что сцена театра Dolby, где ежегодно происходила церемония вручения премии Киноакадемии, будет тоже привлечена для трансляции. Однако не стоит ожидать, что именно там будут ведущие Оскара, ведь в 2021 году их не будет вообще. Такая практика для Американской киноакадемии не новая: уже в третий раз торжественное событие происходит без ведущих.
Оскар-2021: коротко о церемонии
- Вручение премий Оскар состоится в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года.
- Продюсером мероприятия выступит режиссер фильма "Зараза" Стивен Содерберг. Представители Американской киноакадемии уже анонсировали, что мероприятие будет напоминать полноценный фильм, потому скучать во время просмотра Оскара точно не будут.
- А вот в Китае церемонию могут не увидеть. Местные власти запретили трансляцию Оскара-2021 из-за попадания в номинации фильма "Не разделять". Лента осветила протесты, которые происходили в середине 2019 года. Кроме этого, главная претендентка на золотую статуэтку Хлои Чжао назвала Китай "местом, где повсюду ложь". Поэтому китайские СМИ будут освещать Оскар, игнорируя "спорные" номинации.
- По формату церемонии, то его тоже изменили из-за пандемии. Американская киноакадемия отказалась от шумных вечеринок и мероприятий, проходивших в рамках Оскара-2021.
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