Состоялась 32 ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (PGA). Главным фаворитом стала драма Хлои Чжао "Земля кочевников".

Премия Гильдии продюсеров считается предвестником победы на Оскаре. Потому что в 21 из 31 случая вкусы академиков и членов гильдии совпадали.

Актуально Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

Конечно, бывали и различия. К примеру, в прошлом году гильдия определила лучшим фильмом ленту "1917", а Оскар отдал главную награду картине "Паразиты".

Но лента "Земля кочевников" уже получила немало наград во время этого сезона. Она одержала победу на 77 Венецианском кинофестивале и стала фаворитом Золотой глобус-2021 в номинации "Лучший драматический фильм". Лента номинирована на премию Оскар в 6 категориях.

Победители в основных номинациях на премии Гильдии продюсеров-2021:

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма – "Земля кочевников"

Премия за продюсирование анимационного фильма – "Душа"

Премия за продюсирование документального фильма – "Мой учитель-осьминог"

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала – "Корона"

Премия им. Дневные Томаса за продюсирование комедийного сериала – "Шиттс Крик"

Премия им. Дэвида Л. Волпер за продюсирование мини-сериала - "Ход королевы"

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма - "Гамильтон"

Когда состоится Оскар-2021

Из-за пандемии коронавируса в этом году церемонию Оскар проведут 25 апреля. По неофициальным данным, торжественное мероприятие пройдет не в театре Dolby, а на железнодорожной станции в Лос-Анджелесе . Право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие. Развлекательных мероприятий, вечеринок и ежегодного розыгрыша билетов не будет .

Продюсировать мероприятие будет режиссер фильма "Зараза" Стивен Содербер . Представители Американской киноакадемии анонсировали, что мероприятие будет напоминать полноценный фильм. Поэтому скучать во время просмотра Оскара точно не придется.