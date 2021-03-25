Гильдия продюсеров США назвала фильм-фаворит: у какой ленты возросли шансы на Оскар
Состоялась 32 ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров США (PGA). Главным фаворитом стала драма Хлои Чжао "Земля кочевников".
Источник:Deadline
Премия Гильдии продюсеров считается предвестником победы на Оскаре. Потому что в 21 из 31 случая вкусы академиков и членов гильдии совпадали.
Актуально Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду
Конечно, бывали и различия. К примеру, в прошлом году гильдия определила лучшим фильмом ленту "1917", а Оскар отдал главную награду картине "Паразиты".
Но лента "Земля кочевников" уже получила немало наград во время этого сезона. Она одержала победу на 77 Венецианском кинофестивале и стала фаворитом Золотой глобус-2021 в номинации "Лучший драматический фильм". Лента номинирована на премию Оскар в 6 категориях.
Победители в основных номинациях на премии Гильдии продюсеров-2021:
- Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма – "Земля кочевников"
- Премия за продюсирование анимационного фильма – "Душа"
- Премия за продюсирование документального фильма – "Мой учитель-осьминог"
- Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала – "Корона"
- Премия им. Дневные Томаса за продюсирование комедийного сериала – "Шиттс Крик"
- Премия им. Дэвида Л. Волпер за продюсирование мини-сериала - "Ход королевы"
- Премия за продюсирование стриминг- или телефильма - "Гамильтон"
Когда состоится Оскар-2021
Из-за пандемии коронавируса в этом году церемонию Оскар проведут 25 апреля. По неофициальным данным, торжественное мероприятие пройдет не в театре Dolby, а на железнодорожной станции в Лос-Анджелесе. Право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие. Развлекательных мероприятий, вечеринок и ежегодного розыгрыша билетов не будет.
Продюсировать мероприятие будет режиссер фильма "Зараза" Стивен Содербер. Представители Американской киноакадемии анонсировали, что мероприятие будет напоминать полноценный фильм. Поэтому скучать во время просмотра Оскара точно не придется.
А вот в Китае церемонию могут не увидеть. Местные власти запретили транслировать Оскар-2021 из-за того, что в одну из номинаций попала лента "Не разделять". Фильм освещает протесты, которые происходили в середине 2019 года. Кроме этого, главная претендентка на золотую статуэтку Хлоя Чжао назвала Китай "местом, где повсюду ложь". Поэтому китайские СМИ будут освещать Оскар на свой лад – игнорируя "спорные" номинации.
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