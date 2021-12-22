Прем'єра "Матриця: Воскресіння": все, що варто знати перед походом у кіно

Шанувальники франшизи "Матриці" не сподівались на продовження культового сюжету, але ось фільм вже у кінотеатрах та чекає на ваші відгуки. Українська прем'єра четвертого фільму "Матриця: Воскресіння"(The Matrix: Resurrections) від Лани Вачовскі відбулась сьогодні, 22 грудня 2021 року.

Цікаво, що Warner Bros. презентувала трейлер і назву стрічки "Матриця: Воскресіння" на CinemaCon 2021 у липні 2021 року. Гості кіновиставки стали першими, хто побачив трейлер.

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Редакція Кіно 24 зібрала найважливіші факти про одну із найгучніших та довгоочікуваних прем'єр грудня 2021 року – "Матриця: Воскресіння".

1. Незвичний тизер четвертої частини історії про Нео

Але вже невдовзі, 7 вересня 2021 року, кінокомпанія Warner Bros. опублікувала інтерактивний тизер до нової частини "Матриці: Воскресіння". Унікальний тизер захопив шанувальників франшизи. У твітер-дописі користувачам мережі рекомендують відвідати сайт фільму, де тепер для кожного є доступною можливість здійснити той самий, особливий вибір Нео – обрати загадкову пігулку сну чи реальності. Інтерактивне відео доступне виключно на сайті.

Чим цікавий тизер "Матриці" Обравши свою пігулку, вам згенерують відео із 180 тисяч варіантів – але кожен буде в реальному часі. Схоже, автори справді постарались, адже завдяки такому підходу до глядача – кожен може відчути себе в ролі головного героя – Нео, відчути себе обраним героєм зі сцени першого фільму франшизи 1999 року. Наче крізь сон, у тизері все ж можна побачити деякі кадри з майбутньої стрічки. "Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться тизер фільму Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам. 2. Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" набрав 8 мільйонів переглядів за перші 6 годин Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" був опублікований у мережі на офіційному каналі кінокомпанії Warner Bros. у ютубі 9 вересня 2021 року. Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

Чим вразив трейлер шанувальників франшизи "Матриця" На прем'єру трейлера чекали понад 3 тисячі шанувальників. Трейлер починається з терапевтичної розмови Нео (Кіану Рівз) із психіатром, роль якого виконує Ніл Патрік Гарріс. Ймовірно, події в майбутньому фільмі відбуватимуться раніше подій оригінального першого фільму "Матриця" 1999 року або в іншій реальності самої програми матриці. Ми побачили зустріч Нео з Трініті та молодим Морфеєм, але вони не знають один одно та не знають Нео. Цікавою є алегорія дзеркала та посилання на книгу "Аліса в країні чудес" Льюіса Керолла про подорож в альтернативну реальність через кролячу нору. Також ми познайомились з новою героїнею, за якою слідуватиме Нео, щоб повернутись назад до Матриці. Схоже останні події третього фільму франшизи перенесли героя у пастку буденності. Звісно, що усі ті кадри відбуваються у супроводі справжнього екшну – стрибки з багатоповерхових будинків та "стильові" перестрілки. "Матриця:Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму 3. "Матриця: Воскресіння" отримала рейтинг R за насильство та нецензурну лексику Американська асоціація (Motion Picture Association) видала "дорослий" прокатний рейтинг R четвертій частині культової франшизи "Матриця". Рейтинг R означає, що глядачів молодше 17-ти років допускатимуть до перегляду лише у супроводі батьків або дорослого опікуна. Нагадаємо, з таким самим обмеженням виходили й попередні частини кінофраншизи. 4. Актори фільму "Матриця: Воскресіння" Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Трініті. Також у фільмі зіграли такі актори: Яг'я Абдул-Матін II;

Пріянка Чопра Джонас;

Джонатан Ґрофф;

Ніл Патрік Гарріс;

Джессіка Генвік;

Крістіна Річчі;

Тельма Гопкінс;

Ерендира Ібарра;

Тобі Онвумере;

Макс Рімельт;

Брайан Дж. Сміт;

Пінкетт Сміт. 5. На зйомках нової "Матриці" Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс десятки разів стрибали з хмарочоса У фільмі "Матриця: Воскресіння" є момент, коли Нео та Трініті стрибають із хмарочоса. В одному з інтерв'ю Кіану Рівз згадав, що вони з Керрі-Енн Мосс виконували цей трюк самі. У шоу Стівена Кольбера Рівз розповів, як усе було. 6. Легендарна пара: Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс вразили виходом на прем'єрі "Матриці-4" На офіційній прем'єрі стрічки у Сан-Франциско відбулась "зелена" доріжка, на якій крокували головні герої культової кінострічки. Як виглядали актори та чим вразили шанувальників читайте у матеріалі Кіно 24.

Над фільмом працювала у якості режисера лише Лана Вачовскі. На зйомки стрічки її надихнула послідовна втрата декількох близьких людей. Лілі Вачовскі вирішила взяти участь лише над деякими моментами у сценарії.