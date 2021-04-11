Пріянка Чопра показала розкішну сукню, в якій з'явиться на церемонії BAFTA-2021: фото

Лічені години залишаються до старту щорічної церемонії нагородження BAFTA-2021. Захід прикував увагу публіки, адже премію ще називають репетицією Оскара. Наразі Пріянка Чопра готується до виходу на червону доріжку та показала свою розкішну сукню.

Пріянка Чопра: підготовка до BAFTA-2021

Через пандемію коронавірусу престижні премії перевели у віртуальний формат. Тому поодинокі виходи на червоні доріжки стають святом для кінозірок. Представники Британської кіноакадемії вирішили таки влаштувати церемонію офлайн, запросивши номінантів і окремих акторів Голлівуду на урочисту подію.

Цікаво Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

Серед гостей BAFTA-2021 – актриса і колишня переможниця конкурсу "Міс Світу" Пріянка Чопра. Перед виходом на червону доріжку красуня вирішила похизуватись своїм особливим вбранням. Пріянка Чопра постала перед камерою у чорній вечірній сукні з глибоким декольте і різнокольоровим декором. Вбрання актриса обрала з колекції дизайнера Рональда ван дер Кемпа.

Кінозірка зібрала волосся у зачіску і доповнила свій образ лаконічним макіяжем і прикрасами.

BAFTA-2021: як пройде церемонія