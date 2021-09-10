Про розробку атомної бомби: Крістофер Нолан зніме новий фільм
Джерело:Deadline
Знаменитий режисер Крістофер Нолан готує новинку для своїх шанувальників. Він зніме новий фільм про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера.
Новий фільм від Нолана
Англійський кінорежисер та сценарист Крістофер Нолан веде переговори з кінокомпаніями стосовно свого нового проєкту. Він розробляє стрічку про період 40-х років 20 століття.
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Новий фільм режисера стосуватиметься переломного моменту Другої світової війни – розробку атомної бомби фізиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером у межах Манхеттенського проєкту.
Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing
Інші подробиці нового проєкту Крістофера Нолана невідомі. У мережі подейкують, що головного героя у фільмі може зіграти Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок".
Крістофер Нолан шукає інші варіанти кіностудій
- Сценарій нового фільму режисера читають вже кілька великих студій та ведуть переговори з Ноланом. Все це попри те, що останні його фільми знімала тільки Warner Bros.
- Ймовірною причиною є те, що минулого року Крістофер Нолан мав конфлікт з компанією.
- Через пандемію Warner Bros. самостійно прийняла рішення презентувати стрічки як в кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі HBO Max.
- Режисер розкритикував такий експеримент студії. Він заявив, що це неактуально, адже люди однаково повернуться до кінотеатрів.
- "Це не дуже раціональне ділове рішення, як і спосіб, яким це зробили – вони не повідомили ні одному з режисерів чи жодним зіркам кіно, які брали участь у цих проєктах на 2021 рік…" – зауважив Нолан.