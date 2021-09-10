Про розробку атомної бомби: Крістофер Нолан зніме новий фільм

Знаменитий режисер Крістофер Нолан готує новинку для своїх шанувальників. Він зніме новий фільм про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера.

Новий фільм від Нолана

Англійський кінорежисер та сценарист Крістофер Нолан веде переговори з кінокомпаніями стосовно свого нового проєкту. Він розробляє стрічку про період 40-х років 20 століття.

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Новий фільм режисера стосуватиметься переломного моменту Другої світової війни – розробку атомної бомби фізиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером у межах Манхеттенського проєкту.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Цікаво, що фільм Нолана "Дюнкерк", якого радить Квентін Тарантіно , також стосується Другої світової.

Інші подробиці нового проєкту Крістофера Нолана невідомі. У мережі подейкують, що головного героя у фільмі може зіграти Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок".

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