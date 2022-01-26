У продовженні "Загадкового вбивства" з Дженніфер Еністон зіграють нові актори

Окрім Адама Сендлера і Дженніфер Еністон, у другій частині детективної історії "Загадкове вбивство" зіграють Марк Стронг ("Круелла"), Мелані Лоран ("Безславні виродки"), Джоді Тернер-Сміт ("Анна Болейн"). Про сюжет стрічки повідомлять згодом.

Режисером продовження "Загадково вбивства" стане Джеремі Ґарелік. Він допрацює сценарій, який написав Джеймс Вандербільт. Творці картини обіцяють ще більше захопливих подорожей, але менше вбивств.

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Знімальний процес відбудеться на Карибах та в Парижі. Netflix планує показати фільм у 2022 році.

Чутки про другу частину "Загадкового вбивства" офіційно підтвердилися у вересні 2021 року, під час офіційного онлайн-заходу "Тудум" від Netflix. Там показали відеорозмову Дженніфер Еністон та Адама Сендлера, де вони інтригують продовженням детективу та розповідають про більш захопливий сюжет.

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Що відомо про нових акторів, які зіграють у фільмі

До зіркового складу доєдналися:

Британська зірка Марк Стронг, який у 2021 році зіграв у популярній стрічці "Круелла". Він виконав роль Бориса. У 2022 році, окрім "Загадкового вбивства", актор з’явиться у картині "Шазам 2". Марк Стронг відомий також за роллю лорда Блеквуда у детективному фільмі режисера Гая Річі "Шерлок Холмс".



Марк Стронг у "Круеллі" / Фото з Кіноріуму

Французька акторка Мелані Лоран, яка виконала роль Ліз у фільмі 2021 року "Кисень", а також зіграла у популярних стрічках "Безславні виродки" у 2009 році та "Ілюзія обману" у 2013 році.



Мелані Лоран в "Ілюзії обману" / Фото з Кіноріуму

Британська модель та актриса Джоді Тернер-Сміт, яка зіграла англійську королеву Анну Болейн у 2021 році. Цей серіал не оминув скандалу, оскільки, хейтери не уявляли англійську королеву Анну Болейн у виконанні темношкірої актриси, а тому засипали твіттер гнівними коментарями. Однак, це не повпливало на рішення режисерки, а Джоді Тернер-Сміт таки зіграла у картині. Відгуки глядачів на мінісеріал "Анна Болейн" читайте у матеріалі.



Джоді Тернер-Сміт у фільмі про Анну Болейн / Фото Кіноріум

Який сюжет першої частини "Загадкового вбивства"

У центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

Зйомки першого фільму відбулися в Італії. Картина вийшла у 2019 році на Netflix й зібрала понад 31 мільйон переглядів.

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