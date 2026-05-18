Йдеться про легендарну стрічку "Пропала грамота", яка багато років припадала пилюкою, допоки її не побачив народ. Ця історія вибивається зі звичних нам сюжетів, однак точно варта уваги.

"Пропала грамота" – це культурний феномен, який відзнятий за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя. Режисером виступив Борис Івченко. Ця кінокартина приховує за своєю історією створення багато чого цікавого, тому 24 Канал охоче розповість усі секрети.

"Пропала грамота" – що відомо про фільм?

Знімання кінокартини завершили у 1972 році, однак публіка її побачила аж на початку 80-х років. Сталось це через те, що партійні чиновники-цензори заборонили стрічку до показу через невдоволення "ідеологічною" кінцівкою фільму.

Акторський склад:

Іван Миколайчук – козак Василь;

Федір Стригун;

Лариса Кадочникова;

Михайло Голубович;

Земфіра Цахілова;

Лідія Вакула та інші.

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет розповідає про пригоди козаків Василя та Андрія, які їхали до цариці у Петербург і везли їй гетьманську грамоту.

Дорогою герої потрапляють у дивні, містичні та комічні пригоди:

зустрічаються з чаклунами й нечистою силою;

потрапляють на бенкети та ярмарки;

переживають пограбування;

навіть грають у карти з чортом.

Сьогодні "Пропала грамота" вважається однією з найкращих українських кінокартин. Як фільм став трендом у тіктоці?

Це відбулось у 2025 році. У стрічці головні герої співають жартівливу пісеньку "Танцювала риба з раком". Користувачі почали у мережі поширювати відео, як вони підспівують рядки з пісні або ж створюють власні версії звучання.

Особливості фільму

У фільмі дуже багато українського фольклору, пісень і народного гумору;

Стрічка стала культовою завдяки яскравим діалогам і козацькому колориту;

Картина поєднує реальність і фантастику – як у творах Гоголя.

Цікаві факти

Багато сцен знімали у справжніх українських селах;

Фільм вважають одним із найкращих прикладів українського поетичного кіно;

Образ козака Василя у виконанні Миколайчука став одним із символів українського кіно.

Чому фільм "Пропала грамота" важливий для українського кіно?

Тому що є деякі складові, які не просто аргументують важливість, а максимально точно оцінюють те, що дала стрічка українському кіно та народові: демонстрація української культури без спрощень, атмосфера козацької України, поєднання гумору, містики та філософії.