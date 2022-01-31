Серіал "І просто так" може мати другий сезон, – ЗМІ

Серіал "І просто так", перезапуск легендарного шоу "Секс і місто", найімовірніше, матиме другий сезон. Офіційні переговори щодо продовження ще не розпочали. Однак, інсайдери повідомили, що шанси на другий сезон великі.

Хоч телесеріал "І просто так" отримав погані відгуки від критиків та глядачів, актори та продюсери задоволені новим шоу та думають ще про 10 епізодів. Директор з контенту HBO Кейсі Блойс відмінно оцінив роботу авторів проєкту і зазначив, що вони самі можуть вирішити, чи продовжувати серіал на другий сезон.

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У мережі пишуть, що другий сезон можливий також через прагнення творців серіалу зробити продовження якіснішим.

Вони хочуть довести, що здатні зробити другий сезон кращим, щоб повернення шоу було виправданим,

– повідомляють інсайдери.

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Актриса Саріта Чудхурі, яка зіграла нову подругу Керрі Бредшоу, сказала в інтерв'ю Entertainment Tonight, що теж думала про другий сезон.

Я відчуваю, що другий сезон зможе просто показати, хто вони насправді, а не змусити глядачів бачити те, до чого вони вже звикли,

– прокоментувала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через секс-скандал з Містером Бігом другий сезон був під загрозою.

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Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

Продовження гучного серіалу "Секс і місто" стартувало 9 грудня 2021 року на HBO Max. Нова глава всіма улюбленого серіалу показала 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк.

У "І просто так" шанувальники мріяли поринути з головою, щоб отримати максимально приємні враження, однак, цього не сталося. Сьогодні вони називають його нудним, адже очікували більше драйву та жартівливих розмов. Ба більше, є й такі глядачі, котрі абсолютно не в захваті від сюжету і тепер думають, чи варто було взагалі повертати серіал. Більше відгуків читайте на Кіно 24.

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