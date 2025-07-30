Скандальний фільм "Раша гудбай" досі в трендах: де знімали комедію
- Фільм "Раша гудбай" знімали в Закарпатті, Ужгороді, Львові, Дрогобичі, Карпатах та Тернопільській області.
- Комедія викликала обурення через згадку Маріуполя та "Азовсталі" в гумористичному контексті, але стала популярною на Netflix.
- Головні ролі виконали Андрій Ісаєнко та Катерина Варченко, режисер – Олексій Кирющенко.
Навесні в кінотеатрах відбулася прем'єра нової комедії "Кварталу 95" – "Раша гудбай". Ще до виходу на екрани стрічка наробила галасу в мережі. У мережі опублікували уривок з кінокартини, де головна героїня, яка приїхала з Горлівки, прикривається Маріуполем і "Азовсталлю".
Ця дівчина 10 років жила в окупації, поширювала фейки про Україну та випадково потрапила до Ужгорода, пише Кіно 24.
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Де знімали фільм "Раша гудбай"?
У фільмі показана вся краса Закарпаття, зокрема мальовничий Ужгород, де відбуваються головні події. Також деякі кадри знімали у Львові, Дрогобичі, Карпатах та Тернопільській області.
Сюжет розгортається навколо пропагандистки з Горлівки, яка зараз тимчасово окупована. Жінка мала евакуюватися до Москви, але помилково опинилася в Ужгороді. З того часу її життя починає змінюватися.
Однак українців обурило те, що головна героїня згадує Маріуполь та "Азовсталь" у гумористичному контексті.
Не треба казати, що ми з Горлівки. О, краще скажемо, що ми з Маріуполя. Що ми жили на Азовсталі під бомбами,
– цитата з фільму.
"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму
Та попри критику стрічка стала досить популярною не лише серед української, а й серед іноземної аудиторії. Ця комедія зараз доступна на стримінговій платформі Netflix.
Головні ролі у фільмі зіграли зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко та Катерина Варченко. Також у стрічці можна побачити Анну Буткевич, Олексія Нагрудного, Віталія Іванченка, Славу Красовську, Артема Мяуса, Гришу Горобчука.
Режисер комедії – Олексій Кирющенко. Раніше він знімав російські серіали "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатами", а також є одним з творців "Слуги народу".