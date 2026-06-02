Український фільм, через який був скандал у мережі, тепер можна подивитися безплатно онлайн

У березні 2025 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Раша гудбай". Стрічку створила студія "Квартал 95". Ще до виходу фільму в мережі розгорівся скандал через гумористичний контекст, пов'язаний із Маріуполем та "Азовсталлю".

А тепер стрічку можна подивитися онлайн безплатно. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де саме доступний фільм для перегляду та як українці реагують на нього сьогодні.

Раніше ми вже детальніше розповідали про скандал навколо фільму "Раша Гудбай", тож більше – за посиланням. Водночас творці стрічки та актори неодноразово пояснювали, чому цей фільм варто сприймати в іншому контексті.

Сьогодні стрічку можна безплатно переглянути на YouTube-каналі 1+1. У коментарях уже з'явилися перші відгуки українців, які встигли подивитися фільм. І здебільшого вони – позитивні.

Ось що пишуть глядачі:

"Чудовий фільм. Не можливо дивитись без сліз. Дякую! Слава Україні! Героям слава!"

"Це неймовірний фільм, він б'є прямо у серце й змушує замислитися, в яких реаліях ми живемо, та зрозуміти, що нам потрібно цінувати те, що ми маємо. Більше таких фільмів, у яких ти можешь прокинутися, і подивитися навколо..."

"Фільм хороший, сподобався, особливо фінал. Сильно! Подяка всім причетним до його створення."

"Який сильний фільм! Плачу і надіюсь на прозріння багатьох"

"Все так просто і так складно! Подивилась на одному диханнi, як притчу про повернення блудного сина. Мене штормило вiд емоцiй!"

"Просто заливаюся сльозами!"

До прем'єри на великих екранах стрічка "Раша гудбай" зібрала низку обурень.

Про що сюжет фільму "Раша гудбай"?

Дія фільму розгортається в Україні у 2023 році. У центрі сюжету – Рита, зірка місцевого пропагандистського телебачення. Вона не просто прихильниця російської пропаганди, а й одна з тих, хто активно її поширює. Однак одного дня все змінюється.

Рита разом із десятирічним сином змушена тікати з міста. Вона думає, що їхній потяг вирушає до Росії, та через збіг обставин вони несподівано опиняються в Ужгороді. Саме там життя героїні перевертається з ніг на голову.