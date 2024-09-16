Загрожує нацбезпеці: режисерку скандального фільму "Росіяни на війні" внесли у "чорний список"

Мінкульт вніс Анастасію Трофімову до списку осіб, що загрожують національній безпеці. Зокрема через пропагандистський фільм "Росіяни на війні".

Колишня працівниця Russia Today та режисерка Анастасія Трофімова поповнила "чорний список". Про це рішення Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило на офіційному сайті.

До слова Кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Трофімова потрапила у список осіб, що загрожують національній безпеці України, через фільм "Росіяни на війні" та знімання стрічки на українських територіях, що тимчасово окуповані Росією.

Фільм просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність,

– повідомив Мінкульт.

Микола Точицький прокоментував, що у міністерстві протистоять будь-яким способам використовувати мистецтво як інструмент російської пропаганди. Діяльність Трофімової вони назвали частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Це, зокрема, спосіб виправдати свою агресію через культуру та медіа.

"Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу, – сказав міністр культури та стратегічних комунікацій.

Фільм все-таки покажуть на фестивалі в Торонто

Пропагандистську стрічку вперше показали на Венеційському кінофестивалі. Коли фільм захотіли показати у Торонто, українська кіноспільнота чинила опір та висловлювала обурення. Фестиваль скасував показ після тиску, посилаючись на "загрозу безпеці".

Попри протести українців пропагандистську стрічку покажуть на кінофестивалі TIFF поза програмою – 17 вересня.