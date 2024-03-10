Ніякої лагідної українізації, – відома акторка розкритикувала людей, що дивляться російське кіно

Римма Зюбіна висловилась про українців, які досі споживають російський контент. Зокрема, переглядають фільми та серіали. Вона вважає, що сьогодні ніякої лагідної українізації не може бути.

Адже, за її словами, для збереження єдності в країні мова має вирішальне значення, особливо під час великої війни з Росією. Інакше українці можуть втратити свою державу.

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Що Римма Зюбіна думає про українців, які досі споживають російський контент

Вона не розуміє людей, котрі не винесли уроки після Революції Гідності та початку великої війни й досі слухають російську музику, чи переглядають фільми та серіали.

Мені здається, що ніякої лагідної українізації уже бути не може,

– наголосила Зюбіна.

Римма вважає, що для того, щоб зрештою українці відмовилися від всього російського, їм потрібно ретельно вивчити історію.

Якщо ми зараз не втримаємо країну на фундаментальних речах для державності, зокрема мові, то втратимо країну. Потім можемо повернути всі території, але не будемо єдиними,

– зазначила акторка.



Римма Зюбіна / Фото з інстаграму акторки

Хто така Римма Зюбіна