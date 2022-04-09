Рішення Академії: Вілл Сміт не зможе відвідувати Оскар наступні 10 років

Академія кінематографічних мистецтв та наук США заборонила акторові Віллу Сміту відвідувати церемонію Оскар наступні 10 років. Причиною став ляпас Крісу Року.

Водночас Академія заявила, що не забиратиме заслужену статуетку Сміта, яку він отримав 27 березня за роль у фільмі "Король Річард". Ба більше, актора зможуть номінувати на премію наступними роками, йому лише не можна буде відвідувати Оскар.

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Вілл Сміт не зможе відвідувати Оскар наступні 10 років

Ця дія, яку ми робимо сьогодні у відповідь на поведінку Вілла Сміта, є кроком до найважливішої мети – захисту безпеки наших гостей та відновлення довіри до Академії. Ми також сподіваємося, що це заспокоїть всіх учасників та постраждалих,

– йдеться в повідомленні Академії.

Як відомо, актор вже відреагував на рішення Кіноакадемії та відповів, що поважає його.

Я приймаю та поважаю рішення Академії,

– зазначив Вілл Сміт.

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Тепер відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і вибачився за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але також вирішив відмовитися від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн