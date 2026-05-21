Смішна й по-справжньому життєва: в Україні вийде комедія, яка точно припаде до душі глядачам

Євген Таллер та студія "КИЇВФІЛЬМ" закінчили зйомки життєвої комедії "РОДИЧІ". У фільмі глядачів чекатиме неймовірний акторський склад та багато сміху.

Адже це буде історія про сімейні перипетії, та боротьбу за спадок. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про знімання, акторів та дату прем'єри.

Коли прем'єра та хто зіграв ролі у фільмі "РОДИЧІ"?

В широкий український прокат повнометражна життєва комедія "РОДИЧІ" вийде 17 вересня 2026 року. Творча команда вже завершила зйомки та зібрала на одному майданчику справжнє сузір'я українських акторів.

Головні ролі у фільмі виконують: Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Іванюк, Антоніна Хижняк, Любомир Валівоць, Олена Узлюк, Володимир Кравчук, Валерій Астахов.

Окрім основного касту, глядачів чекають несподівані камео відомих особистостей, такі як роль Альоші, якого буде грати Дмитро Волканов.



Історія про боротьбу за спадок: про що сюжет фільму "РОДИЧІ"?

Коли на кону хата під Києвом, родинні зв'язки відходять на другий план. Для прагматичної Марії поїздка на ювілей до бабусі – це не про святковий стіл, а про стратегічний крок, адже саме на неї старенька збирається переписати нерухомість.

Проте у спадкової гри з'являється ще один гравець – дядько Григорій. Його принципова мета: за будь-яку ціну вибити племінницю з дистанції та залишити будинок собі. Ювілей перетворюється на справжнє поле бою, із старими образами та хитрими маніпуляціями.

Хто зрештою потрапить в заповіт, а хто залишиться ні з чим – глядачі побачать у запеклій комедійній битві вже цієї осені.

Хто працював над фільмом?

Автором ідеї та продюсером проєкту виступив Євген Таллер. За його словами, сценарій базується на реальних спостереженнях, які будуть близькі кожному українцю.

Це буде дуже життєва комедія, адже багато історій, що стали основою фільму, ми брали з власного життя. Я сам виріс у невеликому містечку на Миколаївщині, тож усі побутові деталі та особливості стосунків між родичами, які закарбувалися в моїй пам'яті, глядач побачить на екрані,

– ділиться Євген Таллер.



Над створенням фільму працюють: сценарист Олексій Приходько, режисер-постановник Андрій Черешня та оператор-постановник Анатолій Сахно. Разом вони створюють кіно, яке через сміх дозволяє поглянути на складні родинні конфлікти під іншим кутом.