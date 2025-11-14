Сюжетна лінія (або троп) про ворогів, що згодом стають закоханими, став одним з класичних та вічних у романтичному жанрі. Процес спостереження за тим, як змінюється сприйняття героїв з часом приносить особливе задоволення. 24 Канал зібрав фільми про те, як недруги стають коханцями.

"10 речей, які я в тобі ненавиджу" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,9

Двоє кардинально різних сестер вчаться у школі. Кет робить усе на зло й гостра на язик, а Б'янка – наївна й емоційна. Суворий батько встановлює для них правило: молодша не може нікуди піти, якщо не піде й старша. Щоб витягнути Б'янку на зустріч, хлопець Майкл платить хулігану Патріку, щоб той покликав на побачення Кет. Дівчина погоджується, але коли дізнається правду, її серце розбивається.

Феноменальна гра Хіта Леджера не може не підкорити. Це класичний підлітковий фільм про чарівний шкільний роман.

"Гордість та упередження" (2005)

Рейтинг IMDb: 7,8

Створений за мотивами однойменного роману Джейн Остін, фільм розповідає про Елізабет Беннет, доньку селянина, та містера Дарсі – багатого аристократа. Від першої зустрічі вони ненавидять одне одного та за кожної нагоди обмінюються різкими репліками. Вони відмовляються визнавати, що мають одне до одного почуття, але напруга між ними не може це приховати.

Від моменту публікації цього класичного твору було створено чимало екранізацій, але саме ця чи не найкраще відображає їхній конфлікт та зміну почуттів.

"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,5

Романтична комедія розповідає про Енді та Бенджаміна, які укладають парі зі своїми друзями. Енді каже, що зможе відштовхнути будь-якого хлопця за 10 днів. А Бенджамін готовий посперечатися, що змусить будь-яку дівчину закохатися в нього. Та всі їхні зусилля сходять нанівець, коли справжнє кохання бере гору.

Фільм – це справжні емоційні гойдалки, а хімія між Кейт Гадсон та Меттью Мак-Конагеєм просто шалена.

