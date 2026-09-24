Кохання, відпустки й службові романи: 3 романтичні комедії Netflix 2026 року

Романтична комедія живе за простими законами: якщо двоє людей очевидно подобаються одне одному, їм знадобиться приблизно дві години, кілька непорозумінь і хоча б одна дуже незручна розмова, щоб нарешті це визнати.

У 2026 році Netflix продовжив експериментувати з жанром: тут є друзі, які десять років не можуть зрозуміти очевидне, офісний роман із Дженніфер Лопес і навіть кохання, яке починається з чужих голосових повідомлень. 24 Канал зібрав три романтичні комедії, які можна додати до списку на вечір.

"Голосові повідомлення для Ізабель"

Рік: 2026

IMDb: 7,3

Джилл переживає смерть молодшої сестри Ізабель і продовжує телефонувати на її старий номер, залишаючи голосові повідомлення про роботу, побачення та загальний хаос власного життя.

Є лише маленька проблема: номер уже отримав інший власник – агент із нерухомості Вес. Він слухає повідомлення незнайомки, поступово захоплюється нею, і далі починається закручуватись історія.

Що кажуть критики: фільм отримав 88% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають Зої Дойч, поєднання гумору з темою втрати та емоційність історії. Водночас не всім сподобалася сама романтична зав'язка – The Guardian, наприклад, побачив у поведінці героя більше тривожних дзвіночків, ніж романтики.

"Голосові повідомлення для Ізабель": дивитись трейлер

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Рік: 2026

IMDb: 6,6

Поппі любить пригоди, Алекс – порядок, книжки й передбачуваність. Вони живуть у різних містах, але протягом десяти років щоліта разом їдуть у відпустку.

І лише через десятиліття до них починає доходити те, що глядач зрозумів приблизно на десятій хвилині: можливо, вони не просто друзі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 78%. Найчастіше хвалять хімію головних акторів, легку атмосферу й красиві локації. Частина рецензентів, однак, вважає адаптацію надто безпечною та менш емоційною, ніж книжка.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивитись трейлер

"Офісний роман"

Рік: 2026

IMDb: 5,8

Дженніфер Лопес грає Джекі Круз – керівницю авіакомпанії, де діє сувора заборона на романи між співробітниками. І звичайно ж, саме в цей момент у компанії з'являється новий британський юрист Деніел. Спочатку вони намагаються залишатися професіоналами. Потім починаються погляди в офісі. Потім – спільне відрядження. А далі від корпоративної політики лишається приблизно стільки ж, скільки від новорічних обіцянок у лютому.

Що кажуть критики: тут Netflix не вдалося зачарувати всіх – лише 47% на Rotten Tomatoes. Лопес і Голдстіна називають симпатичною парою, але сам фільм критикують за надто знайомі жанрові кліше та передбачуваність.

"Офісний роман": дивитись трейлер

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