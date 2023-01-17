"Давно" нічого не крали: росіянка вирішила присвоїти собі бренд "Венздей"

Росіянка з міста Кострома намагається привласнити собі бренд серіалу "Венздей", що належить Netflix. Вона подала всі необхідні документи до Федеральної служби з інтелектуальної власності й чекає відповіді. Втім, чи матиме її заява успіх і, чи зможуть покарати її за порушення авторських прав, – ми запитали в юриста.

Про вчинок росіянки йдеться у російських телеграм-каналах, передає 24 Канал. Відомо, що жінка займається продажем трендових футболок, тож, очевидно, вирішила збагатитися користуючись популярністю Тіма Бертона.

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Росіянка хоче запатентувати назву серіалу "Венздей"

Зокрема, один з телеграм-каналів пише: "Венздей" та героїня Дженни Ортеги скоро будуть належати бізнесвумен із Костроми. Вона намагається запатентувати назву серіалу Wednesday. Робить це тому, що продає футболки з трендовими принтами. Тим більше Netflix із Росії пішов. Заявка на реєстрацію вже лежить у Роспатенті – там думають, що з нею робити".

, що на офіційному сайті Netflix йдеться про те, що сервіс та весь представлений на ньому контент захищені законами про авторське право, комерційну таємницю та інші закони про захист інтелектуальної власності.

Проте, через війну в Україні, Netflix офіційно припинив співпрацю із росіянами у травні 2022 року. Тож, чи зможуть росіянку звинуватити в порушенні авторських прав? І чи матиме її заява успіх?

Що на це відповів експерт

Юрист адвокатського об‘єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, що з точки зору законодавства Росії, свідоцтво про реєстрацію торгової марки, отримане в Росії, надає правовий захист товарному знаку лише на території Росії.

"Станом на сьогодні відсутні відомості про те, що торгове найменування Wednesday зареєстроване компаніями, які причетні до сервісу Netflix на території Росії. Відповідно, цілком ймовірно, що Роспатент таки зможе зареєструвати таке найменування за громадянкою Росії", – пояснив експерт.

Однак, за словами Владислава Юрчака, важливим є той факт, що використання такої торгової марки в комерційних цілях буде можливим тільки на території Росії та тільки в межах тих видів діяльності, на які буде видане відповідне свідоцтво. Також юрист пояснив, що до запровадження санкцій Роспатент відмовляв у реєстрації торгової марки, якщо знак містить загальноприйняті визначення і терміни, містить в собі характеристику товару, або вводить споживачів в оману, або мають державні символи й знаки.

Втім, враховуючи відхід Netflix із ринку Росії, можна стверджувати, що така заявка буде успішною. Звичайно, Netflix має право звертатися до російських судів за захистом свого права, втім враховуючи величезну кількість товарів із героями фільмів Netflix із Китаю і так далі, я вважаю, що навряд чи компанія таки прийме рішення судитися із російською підприємицею,

– повідомив Владислав Юрчак 24 каналу.

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Що варто знати про найпопулярніший серіал Netflix

З 23 до 27 листопада "Венздей" зібрав найбільшу кількість годин переглядів у всьому світі й став улюбленим у 93 країнах. Шоу вже третій місяць тримається у топі найрейтинговіших серіалів Netflix.

За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

6 січня Netflix офіційно анонсував шоу на другий сезон та показав нарізку кадрів з першої частини. Відомо, що він вийде вже цього року.

Очікується, що у другому сезоні сценаристи краще розкриють Венздей як персонажку, а також докладно розкажуть про її стосунки з подругою Енід, хлопцем Ксав’є та матір’ю Мортисією. Більше про продовження "Венздей" читайте у нас.

А поки ви чекаєте на продовження улюбленого серіалу, пропонуємо переглянути нашу добірку зі схожими атмосферою проєктами. Серед них: "Моторошні пригоди Сабріни", "Доля: Сага Вінкс" та "Спадок".

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер