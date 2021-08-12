5 звезд Голливуда, которые возглавили список самых желанных актеров 2021

В сети появился список пяти звезд Голливуда, которые сейчас являются наиболее желанными на каждом кастинге и съемочной площадке. Кто же вошел в новый голливудского списке лучших – подробнее на Кино 24.

Как сообщает источник, шоу-бизес в Голливуде сейчас находится в новых поисках понимания того, что значит идея современной кинозвезды. Ведь благодаря появлению стримингових сервисов зрители переключили внимание с кинотеатров на новые сериалы и шоу с абсолютно свежими лицами. Конечно, появление и участие в крупных проектах это следующий важный шаг в карьере для начинающих актеров. Кто же сумел зарекомендовать себя и кому предрекают Оскар – читайте дальше.

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5 самых желанных кинозвезд Голливуда 2021

1. Аня Тейлор-Джой

Звезда шоу на Netflix "Ход королевы" стала любимицей множества поклонников. Благодаря игре актрисы сериал стал одним из главных хитов 2020 года. Добавим также, что она получила номинацию на премию Эмми-2021 в категории "Лучшая актриса в минисериале или фильме" рядом с Михаэлой Коэл, Синтией Эвиро, Элизабет Олсен и оскароносной Кейт Уинслет. Ее два следующих фильма "Прошлой ночью в Сохо", премьера которого в Украине состоится 22 октября 2021, а также роль в приквеле "Безумного Макса", позволили взойти на вершину этого списка. Один представитель The Hollywood Reporter заявления, что победа на Оскаре для Ани – это лишь вопрос времени.



Аня Тейлор-Джой в Афинах / Фото с инстаграма Ани Тейлор-Джой

2. Джонатан Мэджорс

Джонатан дебютировал на экранах в фильме 2019 года "Последний темнокожий в Сан-Франциско". И неважно, что это фантастическая драма ужасов HBO "Страна Лавкрафта", военная картина Спайка Ли от Netflix Da 5 Bloods или новый закрученный сериал "Локи" от Disney и Marvel, его классические драматические навыки, кажется, сияют вовсю. Поэтому вскоре нас ждут его две большие работы такие, как "Горькая месть" от Netflix, "Преданность" (Devotion) и Creed III. "У него впереди величественная карьера", – прокомментировали в The Hollywood Reporters. Кстати, Джонатан также номинирован на Эмми в категории "Лучший актер драматического сериала" рядом со Стерлингом Брауном и Реге-Жан Пейдж.



Джонатан Мэджорс для журнала GQ / Фото с интсаграма Джонатана Мэджорса

3. Флоренс Пью

Карьера Флоренс Пью за последние несколько лет резко полетела вверх благодаря ролям в таких фильмах, как "Солнцестояние", "Маленькие женщины" (за который она была номинирована на Оскар) и громкая премьера 2021 – "Черная вдова" . Ближайшими премьерами, где мы сможем налюбоваться Флоренс станут такие картины, как сериал "Соколиный глаз" от сотрудничества Disney + и Marvel, хоррор "Не волнуйся, любимая" Оливии Уайлд и "Хороший человек", где режиссером выступит ее парень Зак Брафф.



Флоренс Пью / Фото с инстаграма Флоренс Пью

4. Реге-Жан Пейдж

Актер ворвался на сцену, исполнив роль герцога Саймона Басса в топовом сериале "Бриджертон". The Hollywood Reporter описал актера, как "молнию в бутылке". Мы больше не увидим актера в новом сезоне сериала "Бриджертоны". Но за последние несколько месяцев он согласился принять участие в нескольких картинах сразу, в том числе "Серый человек" от Netflix, адаптацию "Подземелья и драконы" и "Святой".



Реге-Жан Пейдж / Фото с интсаграма Реге-Жана Пейджа

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После того, как он снялся в главной роли для самой ожидаемой латиноамериканской мелодрамы-мюзикле "На высотах Нью-Йорка", Энтони почти сразу получил главную роль в фильме "Трансформеры". Карьера Энтони пошла вверх. В The Hollywood Reporter убеждены, что харизма актера откроет для него любые двери в Голливуде.



Энтони Рамос / Фото с инстаграма Энтони Рамоса