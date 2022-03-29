Трио собирается выступить с докладами на мероприятии "Вечер для беженцев Украины". Он состоится в Лондоне завтра, 30 марта, передает 24 канал.

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Джереми Айронс собирает средства для украинских беженцев

Как отмечает Variety , благотворительный вечер также будет включать выступления журналиста Миши Гленни и историка сэра Саймона Шаммы о путинской России. Также выступит квартет виолончелей Kiva.

Денежные средства пойдут в фонд Wonder Foundation, его польских партнеров, Panorama и Pontes, а также молдавский продовольственный бизнес-инкубатор Katalyst, которые предоставляют услуги от жилья и трудоустройства к еде и ассимиляции сотням украинских семей, спасающихся от войны.

Мировые знаменитости поддерживают Украину

Напомним, мировые знаменитости активно поддерживают Украину и призывают к пожертвованиям. В частности, среди актеров, помогающих украинцам:

Голливудская актриса Флоренс Пью , известная по главной роли в супергеройском фильме "Черная вдова", поддержала Украину и призвала небезразличных финансово помогать украинской армии;

Украинская звезда из Конотопа Марина Мазепа поделилась в инстаграме ссылкой благотворительного фонда "Вернись живым", чтобы ее подписчики смогли поддержать украинскую армию;

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко призвала помогать украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины;

Голливудская кинозвезда Кэтрин Винник , родившая в Украине, отважилась на серьезный шаг и создала специальный фонд помощи для Украины Winnick Fondation ;

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине. Кроме этого, актер призвал всех небезразличных помогать украинцам и в своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину;

Американская звезда Голди Гоун , сыгравшая роль Миссис Клаус в "Рождественских хрониках" 2018 и 2020 годов, поддержала украинских матерей . Она объявила сбор средств на нужды семей, пострадавших от русской орды, и призвала мир помогать;

Актриса из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграме оставила ссылки на организации, финансово поддерживающие украинские семьи.

Кто сколько из мировых знаменитостей пожертвовал для Украины – читайте здесь .

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