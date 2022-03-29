Як зазначає Variety, Тріо збирається виступити з доповідями на заході "Вечір для біженців України". Він відбудеться у Лондоні завтра, 30 березня.

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Джеремі Айронс збиратиме кошти для українських біженців

Як зазначає Variety, благодійний вечір також включатиме виступи журналіста Міші Глені та історика сера Саймона Шами про путінську Росію. Також виступить квартет віолончелів Kiva.

Кошти підуть у фонд Wonder Foundation, його польських партнерів, Panorama та Pontes, а також молдовський продовольчий бізнес-інкубатор Katalyst, які надають послуги від житла та працевлаштування до їжі та асиміляції сотням українських сімей, що рятуються від війни.

Світові знаменитості підтримують Україну

Нагадаємо, світові знаменитості активно підтримують Україну і закликають до пожертв. Зокрема, серед акторів, які допомагають українцям:

Голлівудська актриса Флоренс П’ю , відома за головною роллю у супергеройському фільмі "Чорна вдова", підтримала Україну і закликала небайдужих фінансово допомагати українській армії;

, відома за головною роллю у супергеройському фільмі "Чорна вдова", підтримала Україну і закликала небайдужих фінансово допомагати українській армії; Українська зірка з Конотопа Марина Мазепа поділилася в інстаграмі лінком благодійного фонду "Повернись живим", щоб її підписники змогли підтримати українську армію;

поділилася в інстаграмі лінком благодійного фонду "Повернись живим", щоб її підписники змогли підтримати українську армію; Французька акторка українського походження Ольга Куриленко закликала допомагати українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України;

закликала допомагати українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України; Голлівудська кінозірка Кетрін Винник , яка народила в Україні, наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України Winnick Fondation;

, яка народила в Україні, наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України Winnick Fondation; Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні. Крім цього, актор закликав всіх небайдужих допомагати українцям і у своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну;

на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні. Крім цього, актор закликав всіх небайдужих допомагати українцям і у своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну; Американська зірка Голді Гоун , яка зіграла роль Місіс Клаус у "Різдвяних хроніках" 2018 та 2020 років, підтримала українських матерів. Вона оголосила збір коштів на потреби сімей, які постраждали від російської орди, і закликала світ допомагати;

, яка зіграла роль Місіс Клаус у "Різдвяних хроніках" 2018 та 2020 років, підтримала українських матерів. Вона оголосила збір коштів на потреби сімей, які постраждали від російської орди, і закликала світ допомагати; Акторка зі серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.

Хто скільки зі світових знаменитостей пожертвував для України – читайте тут.

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