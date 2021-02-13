Сериал "Бриджертоны" продолжает покорять стриминговую платформу Netflix. А пока лента получает невероятный успех, журналисты все больше узнают деталей о главных актеров проекта. Так, Люк Ньютон признался, с чем на съемках возникало больше всего трудностей.

Актер решил не скрывать, что страдает дислексией – расстройством, связанном с навыками чтения. Люк Ньютон не распознает весь текст, а потому прочтения и изучения сценария у него может занимать несколько дней, хотя его коллегам нужно всего пару часов в этом.

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Через подростковый диагноз 23-летний актер даже не думал, что когда-нибудь получит роль в сериале Netflix.

"Это определенно сложно. Особенно, когда мне присылают проект и спрашивают, могу ли я прочитать сценарий и ответить по нему на протяжении выходных. Это отнимает у меня 4 дня, в то время как другим актерам необходимо всего несколько часов, чтобы изучить текст. Это большой вызов для меня", – рассказал Люк Ньютон.

В то же время актер добавил, что даже не колебался, когда получил сценарий "Бриджертоны". Тогда Люк Ньютон не мог оторваться от рукописи и охотно присоединился к съемочной группы.

Это был едва ли не первый раз, когда я просто не мог отложить сценарий,

– добавил Люк Ньютон.

Звезда "Бриджертонов" страдает дислексией / Фото Page Six

"Бриджертоны": коротко о сериале

После огромного успеха сериала "Бриджертоны" к съемкам готовится 2 сезон ленты. По сюжету, в Лондоне начинается сезон балов, а поэтому каждая юная леди ищет себе мужа. Среди наиболее завидных женихов города – Дафна Бриджертон. Девушка родом из интеллигентной семьи, славится манерами и безупречной репутацией. Однако все может измениться, ведь в Лондон приезжает граф Гастингс, который имеет особое предложение к Дафне. А за всеми перипетиями тщательно следит загадочная леди Вислдоун, которая публикует последние новости жизни богемы в еженедельной газете.

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Люк Ньютон сыграл в сериале Колина Бриджертона. А вот коллегами актера по съемкам стали:

Реге Пейдж

Фиби Дайневор

Бен Миллер

Аджой Андох

Джулия Эндрюс

Никола Кохлан и др.

Всего за месяц сериал "Бриджертоны" посмотрели более 82 миллиона пользователей сети. В твиттере и инстаграме люди устроили настоящий флешмоб, примеряя наряды в стиле ленты Netflix.

"Бриджертоны": смотрите трейлер