Серіал "Бріджертони" продовжує підкорювати стрімінгову платформу Netflix. А поки стрічка отримує неймовірний успіх, журналісти все більше дізнаються деталей про головних акторів проєкту. Так, Люк Ньютон зізнався, з чим на зйомках виникало найбільше труднощів.

Актор вирішив не приховувати, що страждає на дислексію – розлад, що пов'язаний з навичками читання. Люк Ньютон не розпізнає весь текст, а тому прочитання і вивчення сценарію в нього може займати кілька днів, хоч його колегам потрібно всього пару годин на це.

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Через підлітковий діагноз 23-річний актор навіть не думав, що отримає роль у серіалі Netflix.

"Це безперечно складно. Особливо, коли мені надсилають проєкт і запитують, чи можу я прочитати сценарій і відповісти по ньому упродовж вихідних. Це забирає у мене 4 дні, в той час як іншим акторам необхідно лише кілька годин, щоб вивчити текст. Це великий виклик для мене", – розповів Люк Ньютон.

Водночас актор додав, що навіть не вагався, коли отримав сценарій "Бріджертонів". Тоді Люк Ньютон не міг відірватись від рукопису та залюбки долучився до знімальної групи.

Це був чи не перший раз, коли я просто не міг відкласти сценарій,

– додав Люк Ньютон.



Зірка "Бріджертонів" страждає на дислексію / Фото Page Six

"Бріджертони": коротко про серіал

Після шаленого успіху серіалу "Бріджертони" до зйомок готується 2 сезон стрічки. За сюжетом, у Лондоні розпочинається сезон балів, а тому кожна юна леді шукає собі чоловіка. Серед найбільш бажаних наречених міста – Дафна Бріджертон. Дівчина родом із інтелігентної родини, що славиться манерами та бездоганною репутацією. Однак все може змінитись, адже в Лондон приїжджає граф Гастінгс, який має особливу пропозицію до Дафни. А за всіма перипетіями ретельно стежить загадкова леді Віслдоун, яка публікує останні новини життя богеми у щотижневій газеті.

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Люк Ньютон зіграв у серіалі Коліна Бріджертона. А от колегами актора по зйомках стали:

Реге Пейдж

Фібі Дайневор

Бен Міллер

Аджоа Андох

Джулія Ендрюс

Нікола Кохлан та ін.

Всього за місяць серіал "Бріджертони" переглянули понад 82 мільйони користувачів мережі. У твіттері та інстаграмі люди влаштували справжній флешмоб, приміряючи вбрання у стилі стрічки Netflix.

"Бріджертони": дивіться трейлер