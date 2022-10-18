Звезды украинского шоубизнеса, в частности, певица MamaRika, ведущий Юрий Горбунов, хореограф Женя Кот неоднократно говорили о том, что думают над усыновлением. Они стремятся дать счастливое будущее ребенку, потерявшему семью в этой страшной войне.

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Супруги актеров Бакланов и Цимбалара рассказали, думали ли над усыновлением

Настя Цимбалару, которая в сериалах часто играла в качестве мамы, имеет опыт общения с детьми. Более месяца назад она вышла замуж за актера Григория Бакланова, который в сериале "Поймать Кайдаша" сыграл роль Лаврина.

В интервью 24 каналу пара рассказала, что во время войны пока не может подумать о собственных детях. К тому же считает, что сейчас безответственно принимать приемного ребенка, когда мы не знаем, каким будет наше будущее. Однако, когда Настя и Григорий почувствуют "твердую почву под ногами", то, возможно, подумает об усыновлении.

Сейчас у нас нет возможности даже о своих детях подумать. Мы оказались без работы, без какой-либо возможности работать и вообще неизвестно, сможем ли вернуться к своей профессии,

– подчеркнули они.

Настя дополнила: "Мне кажется, что очень безответственно было бы сейчас брать в семью ребенка, если не знаем, что будет завтра и сможем ли обеспечить хотя бы себя. Когда почувствуем твердую почву под ногами, возможно, будем думать об этом".

Настя Цимбалару и Григорий Бакланов: смотрите reels