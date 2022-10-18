Зірки українського шоубізнесу, зокрема співачка MamaRika, ведучий Юрій Горбунов, хореограф Женя Кот неодноразово говорили про те, що думають над всиновленням. Вони прагнуть дати щасливе майбутнє дитині, яка втратила сім'ю у цій страшній війні.

До речі Григорій Бакланов висловився про Оксану Байрак, яка не впевнена, хто бомбив Донбас

Подружжя акторів Бакланов та Цимбалару розповіла, чи думали над всиновленням

Настя Цимбалару, яка у серіалах часто грала ролі мами, має досвід спілкування з дітьми. Понад місяць тому вона одружилася з актором Григорієм Баклановом, який у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграв роль Лавріна.

В інтерв’ю 24 каналу, пара розповіла, що під час війни наразі не може подумати про власних дітей. До того ж вважає, що зараз безвідповідально брати прийомну дитину, коли ми не знаємо, яким буде наше майбутнє. Однак, коли Настя і Григорій відчують "твердий ґрунт під ногами", то, можливо, подумає про всиновлення.

Зараз ми не маємо можливості навіть про своїх дітей подумати. Ми опинилися без роботи, без будь-якої можливості працювати й взагалі невідомо, чи зможемо повернутися до своєї професії,

– наголосили вони.

Настя доповнила: "Мені здається, що дуже безвідповідально було б зараз брати у сім'ю дитину, коли не знаємо, що буде завтра і чи зможемо забезпечити хоча б себе. Коли відчуємо твердий ґрунт під ногами, можливо, думатимемо про це".

Настя Цимбалару і Григорій Бакланов: дивіться reels