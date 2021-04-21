Пока авторы сериала "Бриджертоны" готовятся к съемкам 2 сезона, актрисы раскрывают новые детали ленты. Так, Никола Кохлан заявила, что семья Кардашян вдохновляла ее на создание образа. На это курьезно отреагировала Ким.

Заявление Никол ы Кохлан

В сериале "Бриджертон ы " Никола Кохлан появилась в образе Пенелопы Фетерингтон. Семья этой героини не является дружественной, а мама девушки делает все для того, чтобы ее дочери выглядели ярко на балах и привлекали внимание кавалеров.

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Оказалось, что актрисы, сыгравшие персонажей семьи Фетерингтон, вдохновлялись примером семьи Кардашян.

Вы знали, что Кардашян были огромным вдохновением для Фетерингтонов, и мы постоянно говорили о них во время наших примерок? Я чувствую, что она (Ким Кардашян – 24 канал) должна это знать,

– написала Никола Кохлан.

Курьезная реакция Ким Кардашян

Сообщение в твиттере получила Ким Кардашян , которая, как оказалось, является страстной поклонницей сериала "Бриджертон ы ". Она не удержалась от комментария и эмоционально написала, что не догадывалась никогда об этом. При этом блогерща не сдерживала своего восторга и напоминала настоящую фанатку. Пользуясь звездностью, Ким Кардашян еще и напросилась к актрисам сериала на примерку костюмов для 2 сезона шоу, чем рассмешила сеть.

Что? Я так взволнована! Этот твит прислали мне в групповой чат "Бриджертон"! Могу ли я прийти на примерку к вам? Это сделало бы всю мою жизнь! Люблю тебя, Леди Ви,

– отметила Ким Кардашян.

На такое эмоциональное обращение богачки Николе Кохлан оставалось только пригласить фанатку на примерку. Это актриса сделала с удовольствием, отметив, что имеет общего дизайнера с Ким Кардашян.

Боже да, конечно, мы будем рады видеть тебя! Знаете ли вы, что мистер Перл сшил ваш корсет для Met Gala, а следующий, который он сделал, был моим для Бриджертона? Вы были частью мира Бриджертонов дольше, чем думаете! - Никола Кофлан (@nicolacoughlan) 20 апреля 2021 г.

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