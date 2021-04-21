Актриса "Бриджертонов" заявила, что Кардашян повлияли на сериал: курьезная реакция Ким Кардашян
Пока авторы сериала "Бриджертоны" готовятся к съемкам 2 сезона, актрисы раскрывают новые детали ленты. Так, Никола Кохлан заявила, что семья Кардашян вдохновляла ее на создание образа. На это курьезно отреагировала Ким.
Источник:твітер Николы Кохлан
Заявление Николы Кохлан
В сериале "Бриджертоны" Никола Кохлан появилась в образе Пенелопы Фетерингтон. Семья этой героини не является дружественной, а мама девушки делает все для того, чтобы ее дочери выглядели ярко на балах и привлекали внимание кавалеров.
Интересно Авторы сериала "Бриджертоны" назвали актрису, которая станет главной в 2 сезоне
Оказалось, что актрисы, сыгравшие персонажей семьи Фетерингтон, вдохновлялись примером семьи Кардашян.
Вы знали, что Кардашян были огромным вдохновением для Фетерингтонов, и мы постоянно говорили о них во время наших примерок? Я чувствую, что она (Ким Кардашян – 24 канал) должна это знать,
– написала Никола Кохлан.
Курьезная реакция Ким Кардашян
Сообщение в твиттере получила Ким Кардашян, которая, как оказалось, является страстной поклонницей сериала "Бриджертоны". Она не удержалась от комментария и эмоционально написала, что не догадывалась никогда об этом. При этом блогерща не сдерживала своего восторга и напоминала настоящую фанатку. Пользуясь звездностью, Ким Кардашян еще и напросилась к актрисам сериала на примерку костюмов для 2 сезона шоу, чем рассмешила сеть.
Что? Я так взволнована! Этот твит прислали мне в групповой чат "Бриджертон"! Могу ли я прийти на примерку к вам? Это сделало бы всю мою жизнь! Люблю тебя, Леди Ви,
– отметила Ким Кардашян.
На такое эмоциональное обращение богачки Николе Кохлан оставалось только пригласить фанатку на примерку. Это актриса сделала с удовольствием, отметив, что имеет общего дизайнера с Ким Кардашян.
Коротко о сериале "Бриджертоны"
- Сериал "Бриджертоны" вышел на Netflix в декабре 2020 года и сразу же стал хитом стриминговой платформы.
- Сюжет ленты соединил романы в стиле Джейн Остин и сериала "Сплетница". В центре событий оказалась семья Бриджертонов, которая в сезон балов в Лондоне пытается найти жениха для Дафны. В это время в город приезжает граф Гастингс, который не стремится жениться. Но все меняется после знакомства с Дафной. А за всем будет тщательно следить леди Вистлдоун, которая анонимно пишет газета, раскрывая тайны богемы.
- Еще перед съемками новых серий "Бриджертонов" представители Netflix объявили, что проект продлили на 3 и 4 сезон. К своим ролям вернутся не все актеры. Так, Регге Пейдж, известный зрителям как граф Гастингс, больше не появится в "Бриджертонах".
Поделиться новостью