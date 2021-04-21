Актриса "Бріджертонів" заявила, що Кардашяни повпливали на серіал: курйозна реакція Кім Кардашян
Поки автори серіалу "Бріджертони" готуються до зйомок 2 сезону, актриси розкривають нові деталі стрічки. Так, Нікола Кохлан заявила, що родина Кардашян надихала її на створення образу. На це курйозно відреагувала Кім.
Джерело:твітер Ніколи Кохлан
Заява Ніколи Кохлан
У серіалі "Бріджертони" Нікола Кохлан з'явилась в образі Пенелопи Фетерінгтон. Родина цієї героїні не є дружньою, а мама дівчини робить все для того, аби її доньки виглядали яскраво на балах та привертали увагу кавалерів.
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Виявилось, що актриси, які зіграли персонажів родини Фетерінгтон, надихались прикладом сім'ї Кардашян.
Ви знали, що Кардашяни були величезним натхненням для Фетерінгтонів, і ми постійно говорили про них під час наших примірок? Бо я відчуваю, що вона (Кім Кардашян, – 24 канал) повинна це знати,
– написала Нікола Кохлан.
Курйозна реакція Кім Кардашян
Повідомлення у твітері отримала Кім Кардашян, яка, як виявилось, є палкою прихильницею серіалу "Бріджертони". Вона не втрималась від коментаря та емоційно написала, що не здогадувалась ніколи про це. При цьому блогерка не стримувала свого захвату і нагадувала справжню фанатку. Користуючись зірковістю, Кім Кардашян ще й напросилась до актрис серіалу на примірку костюмів для 2 сезону шоу, чим розсмішила мережу.
Що? Я така схвильована! Цей твіт надіслали мені у груповий чат "Бріджертонів"! Чи можу я прийти на примірку до вас? Це зробило б все моє життя! Люблю тебе, Леді Ві,
– зазначила Кім Кардашян.
На таке емоційне звернення багатійки Ніколі Кохлан залишалось лише запросити фанатку на примірку. Це актриса зробила із задоволенням, зазначивши, що має спільного дизайнера з Кім Кардашян.
Коротко про серіал "Бріджертони"
- Серіал "Бріджертони" вийшов на Netflix у грудні 2020 року та одразу ж став хітом стрімінгової платформи.
- Сюжет стрічки поєднав романи у стилі Джейн Остін та серіал "Пліткарку". У центрі подій опинилась родина Бріджертонів, яка в сезон балів у Лондоні намагається знайти нареченого для Дафни. В цей час у місто приїжджає граф Гастінгс, який не прагне одружуватись. Та все змінюється після знайомства з Дафною. А за всім буде ретельно стежити леді Вістлдоун, яка анонімно пише газету, розкриваючи таємниці богеми.
- Ще перед зйомками нових серій "Бріджертонів" представники Netflix оголосили, що проєкт продовжили на 3 і 4 сезони. До своїх ролей повернуться не всі актори. Так, Реге Пейдж, відомий глядачам як граф Гастінгс, більше не з'явиться у "Бріджертонах".
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