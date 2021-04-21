Поки автори серіалу "Бріджертони" готуються до зйомок 2 сезону, актриси розкривають нові деталі стрічки. Так, Нікола Кохлан заявила, що родина Кардашян надихала її на створення образу. На це курйозно відреагувала Кім.

Заява Ніколи Кохлан

У серіалі "Бріджертони" Нікола Кохлан з'явилась в образі Пенелопи Фетерінгтон. Родина цієї героїні не є дружньою, а мама дівчини робить все для того, аби її доньки виглядали яскраво на балах та привертали увагу кавалерів.

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Виявилось, що актриси, які зіграли персонажів родини Фетерінгтон, надихались прикладом сім'ї Кардашян.

Ви знали, що Кардашяни були величезним натхненням для Фетерінгтонів, і ми постійно говорили про них під час наших примірок? Бо я відчуваю, що вона (Кім Кардашян, – 24 канал) повинна це знати,

– написала Нікола Кохлан.

Курйозна реакція Кім Кардашян

Повідомлення у твітері отримала Кім Кардашян, яка, як виявилось, є палкою прихильницею серіалу "Бріджертони". Вона не втрималась від коментаря та емоційно написала, що не здогадувалась ніколи про це. При цьому блогерка не стримувала свого захвату і нагадувала справжню фанатку. Користуючись зірковістю, Кім Кардашян ще й напросилась до актрис серіалу на примірку костюмів для 2 сезону шоу, чим розсмішила мережу.

Що? Я така схвильована! Цей твіт надіслали мені у груповий чат "Бріджертонів"! Чи можу я прийти на примірку до вас? Це зробило б все моє життя! Люблю тебе, Леді Ві,

– зазначила Кім Кардашян.

На таке емоційне звернення багатійки Ніколі Кохлан залишалось лише запросити фанатку на примірку. Це актриса зробила із задоволенням, зазначивши, що має спільного дизайнера з Кім Кардашян.

Omg yesss of course we would love to have you! Also did you know that Mr Pearl made your corset for the Met Gala and the very next one he made was mine for Bridgerton? You’ve been part of the Bridgerton world for longer than you know!️️️ — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) April 20, 2021

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