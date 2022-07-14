Пусть делают, что хотят, – Анна Кошмал о съемках "Сватов" в россии

россияне снова воруют. В этот раз сериал "Сваты", создателями которого являются украинцы. Актрисе Анне Кошмал также предлагали приобщиться к съемкам. Но ее это не интересует.

В инстаграмме один из подписчиков спросил, верит ли Анна в то, что продолжение популярного сериала "Сваты", где она исполняла одну из главных ролей, будут сниматься в России.

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Анна Кошмал о съемках "Сватов" в россии

Актриса подчеркнула, что создатели "Сватов" – украинцы, поэтому она не понимает, как могут снимать продолжение фильма в россии.

Многие слухи развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они там придумали... Я не знаю...

– подчеркнула Кошмал.



Анна Кошмал о съемках "Сватов" / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Напомним, недавно Анна рассказывала, что ей звонили из России и предлагали сняться в продолжении сериала. На такое предложение актриса ответила коротко и лаконично: "Нет". Она стала одной из тех актрис, которые пообещали больше никогда не сниматься вместе с российскими актерами и ни в одном российском проекте.

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