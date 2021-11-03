Скарлетт Йоханссон также выступит продюсером в этом фильме. В связи с событиями между звездой и Disney до конца не было известно, продолжится ли работа над проектом.

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Что известно о фильме "Башня ужаса"

Лента основывается на известном аттракционе Диснейленда, который открыли в 1994 году. Он создан в виде отеля 1930-х годов, где пропали пять человек в ночь Хэллоуина.

Интересно. Впервые за основу аттракциона "Башня ужаса" взяли картину Рода Серлинга "Сумеречная зона". В 2017 году его переделали в аттракцион Marvel "Стражи Галактики — миссия: прорыв!"

Что известно об актерской карьере Скарлетт Йоханссон

Скарлетт уже не впервые работает с Андерсоном, ранее она озвучивала анимационный фильм "Остров собак" 2018 года.

В конце июня звезда заявила, что не будет играть свою знаковую и уже "родную" для нее героиню Marvel после выхода "Черной Вдовы".

В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за того, что блокбастер "Черная вдова" вышел в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+ одновременно.

Юрист компании Disney Дэниел Петрочелли сказал, что иск Скарлетт – это тщательно спланированная пиар-кампания.

На днях Giant Freakin Robot заявил, что Disney хочет разорвать отношения с актрисой.

Фильмы Disney, основанные на аттракционах

Фильмы Disney, основанные на аттракционах имели огромный успех для Диснея, начиная с "Пиратов Карибского моря". Пять фильмов франшизы собрали более 4,5 миллиарда долларов в прокате во всем мире. В этом году Disney выпустила "Круиз по джунглям" с Двейном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях, который на сегодняшний день собрал 213 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру (он также уступил Disney + с Premier Access) и занял четвертое место среди лучших отечественных летних релизов. Продолжение уже в разработке. Студия также недавно начала съемки перезагрузки "дома с привидениями" с Лейкит Стэнфилд, Тиффани Геддиш, Оуэн Уилсон, Розарио Доусон и Дэнни Девито в главных ролях.

Тайка Вайтіті и его проекты для Disney, Marvel, Searchlight Pictures, Lucasfilm

Тайка Вайтити стал опорой компании Уолта Диснея. Для Disney он был сценаристом "Ваяны". В Marvel Studios он снял сцену после титров в" Докторе Стрэндже", а также поставил" Тор: Рагнарок", в котором он также сыграл Корга и обеспечил захват движения для Суртура и Халка. Он повторил свою роль Корга в" Мстителях: финал "и" что, если...?". Недавно закончил съемки в "Тор 4". В Searchlight Pictures он снял, написал и продюсировал "Кролик Джоджо", его следующий фильм Next Goal Wins дебютирует в следующем году. Кроме того, он играл Аламейна в Free Guy. На Lucasfilm он снимал эпизоды "Мандалорец", в котором он также сыграл роль IG-11.