Скарлетт Йоганссон також виступить продюсером у цьому фільмі. У зв’язку з подіями між зіркою та Disney до кінця не було відомо, чи продовжиться робота над проєктом.

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Що відомо про фільм "Вежа жаху"

Стрічка ґрунтується на відомому атракціоні Діснейленду, який відкрили у 1994 році. Він створений у вигляді готелю 1930-х років, де зникли п’ятеро осіб у ніч Геловіну.

Цікаво. Вперше за основу атракціону "Вежа жаху" стала картина Рода Серлінга "Сутінкова зона". У 2017 році його переробили в атракціон Marvel "Вартові Галактики — Місія: Прорив!".

Що відомо про акторську кар’єру Скарлетт Йоганссон

Фільми Disney, засновані на атракціонах

Фільми Disney, засновані на атракціонах мали величезний успіх для Діснея, починаючи з "Піратів Карибського моря". П'ять фільмів франшизи зібрали понад 4,5 мільярда доларів у прокаті у всьому світі. Цього року Disney випустила "Круїз по джунглях" з Двейном Джонсоном та Емілі Блант у головних ролях, який на сьогодні зібрав 213 мільйонів доларів у кінотеатрах у всьому світі (він також поступився Disney + з Premier Access) і посів четверте місце серед найкращих вітчизняних літніх релізів. Продовження вже у розробці. Студія також нещодавно розпочала зйомки перезавантаження "Будинку з привидами" з Лейкіт Стенфілд, Тіффані Геддіш, Оуен Вілсон, Розаріо Доусон та Денні ДеВіто у головних ролях.

Тайка Вайтіті і його проєкти для Disney, Marvel, Searchlight Pictures, Lucasfilm

Тайка Вайтіті став опорою компанії Волта Діснея. Для Disney він був сценаристом "Ваяни". У Marvel Studios він зняв сцену після титрів у "Докторі Стренджі", а також поставив "Тор: Рагнарок", в якому він також зіграв Корґа і забезпечив захоплення руху для Суртура і Халка. Він повторив свою роль Корґа в "Месниках: Фінал" і "Що, якщо...?". Нещодавно закінчив зйомки в "Тор 4". У Searchlight Pictures він зняв, написав і продюсував "Кролик Джоджо", його наступний фільм Next Goal Wins дебютує наступного року. Крім того, він грав Аламейна у Free Guy. На Lucasfilm він знімав епізоди "Мандалорець", в якому він також зіграв роль IG-11.