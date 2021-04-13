Не обойдется без Брэда Питта: какие знаменитые актеры будут вручать Оскар в 2021 году
Весь мир в ожидании церемонии награждения Оскар-2021. И, кажется, зрителей ждет немало сюрпризов. В частности, стало известные, топовые актеры Голливуда вручать золотые статуэтки лауреатам Оскара в 2021 году.
Источник:инстаграм Американской киноакадемии
С 25 на 26 апреля в Калифорнии состоится торжественное награждение победителей Оскара-2021. Пока представители Американской киноакадемии завершают последние приготовления к грандиозному шоу и постепенно раскрывают интересные детали праздника кино.
Важно Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду
По официальным данным, в церемонии Оскара примут участие актеры:
- Брэд Питт
- Зендея
- Пон Джун Хо
- Хэлли Берри
- Хоакин Феникс
- Лаура Дерн
- Рене Зеллвегер
- Риз Уизерспун
- Харрисон Форд и другие.
Топовые кинозвезды Голливуда объявлять победителей премии и вручать им золотые статуэтки. Известно, что Оскар-2021 пройдет без ведущих, а потому эту роль частично выполнят эти приглашенные актеры.
Как пройдет Оскар-2021: коротко о главном
- Церемония награждения Оскар-2021 пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Трансляция премии начнется в 1 ночи по киевскому времени.
- Спродюсирует церемонию режиссер фильма "Зараза" Стивен Содерберг. Шоу будет напоминать увлекательный фильм, потому грустить зрители не будут.
- Из-за пандемии коронавируса представители Американской киноакадемии решили отменить знаменитые вечеринки и ужины в рамках Оскара. Также уменьшили количество приглашенных гостей шоу. На самой церемонии будут присутствовать только номинанты премии, их сопровождение и актеры, объявлять результаты.
- Внесли изменения и в количество локаций. Кроме знаменитого Dolby Theatre, съемки Оскара пройдут на железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса.
- Не обошлось без скандала. В Китае церемонию могут не увидеть, ведь местная власть выдала запрет на показ Оскара-2021. Причиной стали номинанты премии, куда попала лента о протестах в Китае. Кроме этого, автор "Земли кочевников" Хлои Чжао назвала страну "местом, где повсюду ложь". Поэтому "спорные" категории не освещать в китайских СМИ.
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