Не обійдеться без Бреда Пітта: які знамениті актори вручатимуть Оскар у 2021 році
Весь світ в очікуванні церемонії нагородження Оскар-2021. І, здається, на глядачів чекає чимало сюрпризів. Зокрема, стало відомі, які топові актори Голлівуду вручатимуть золоті статуетки лауреатам Оскара у 2021 році.
Джерело:інстаграм Американської кіноакадемії
З 25 на 26 квітня у Каліфорнії відбудеться урочисте нагородження переможців Оскара-2021. Поки представники Американської кіноакадемії завершують останні підготування до грандіозного шоу та поступово розкривають цікаві деталі свята кіно.
Важливо Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду
За офіційними даними, у церемонії Оскара візьмуть участь актори:
- Бред Пітт
- Зендея
- Пон Джун Хо
- Геллі Беррі
- Хоакін Фенікс
- Лора Дерн
- Рене Зеллвегер
- Різ Візерспун
- Гаррісон Форд та інші.
Топові кінозірки Голлівуду оголошуватимуть переможців премії та вручатимуть їм золоті статуетки. Відомо, що Оскар-2021 пройде без ведучих, а тому цю роль частково виконають ці запрошені актори.
Як пройде Оскар-2021: коротко про головне
- Церемонія нагородження Оскар-2021 пройде в ніч з 25 на 26 квітня. Трансляція премії розпочнеться о 1 ночі за київським часом.
- Спродюсує церемонію режисер фільму "Зараза" Стівен Содерберг. Шоу буде нагадувати захопливий фільм, тому сумувати глядачі не будуть.
- Через пандемію коронавірусу представники Американської кіноакадемії вирішили скасувати знамениті вечірки та вечері в рамках Оскара. Також зменшили кількість запрошених гостей шоу. На самій церемонії будуть присутні тільки номінанти премії, їхній супровід та актори, які оголошуватимуть результати.
- Внесли зміни і в кількість локацій. Окрім знаменитого Dolby Theatre, зйомки Оскара пройдуть на залізничному вокзалі Лос-Анджелеса.
- Не обійшлось без скандалу. У Китаї церемонію можуть не побачити, адже місцева влада видала заборону на показ Оскара-2021. Причиною стали номінанти премії, куди потрапила стрічка про протести у Китаї. Окрім цього, авторка "Землі кочівників" Хлої Чжао назвала країну "місцем, де всюди брехня". Тому "спірні" категорії не висвітлюватимуть у китайських ЗМІ.
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