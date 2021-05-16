Мы решили рассказать вам 10 историй о проделках звезд, из-за которых они вынуждены были покинуть съемочную площадку. Вы прочитаете кем были заменены актеры в такой неопределенное время, и даже о том, кого удалось вернуть обратно в съемку.

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Меган Фокс – Роузи Хантингтон-Уайтли



Меган Фокс и Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото BrightSide

Во время съемок фильма "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" Меган Фокс поссорилась с режиссером Майклом Бэй и покинула съемочную площадку ленты.

Причина: режиссер требовал от актрисы набрать 3-4 килограмма и создать необходимый загар, чтобы больше подходить на роль.

Работать с таким человеком ужасно, – сказала Меган Фокс о режиссере.

Замена: Роузи Хантингтон-Уайтли.

Роберт Дауни – младший-Джордж Клуни



Роберт Дауни-младший и Джордж Клуни / Фото BrightSide

В фильме "Гравитация" Роберту Дауни-младшему была отдана одна из главных ролей. Однако через несколько дней работы над фильмом его уволили.

Причина: частая импровизация; режиссеры поняли, что он совсем не подходит для такой роли.

Роберт – фантастический актер, но технологические аспекты "Гравитации" станут препятствием для его манеры игры, – заявил режиссер фильма Альфонсо Куарон.

Замена: Джордж Клуни.

Николь Кидман – Джоди Фостер



Николь Кидман и Джоди Фостер / Фото BrightSide

После 18-ти съемочных площадок, играя роль матери в триллере "Комната страха", Николь Кидман была вынуждена покинуть съемки.

Причина: травма колена, полученной ранее на съемках фильма-мюзикла "Мулен Руж".

Замена: Джоди Фостер.

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Райан Гослинг – Марк Уолберг



Райан Гослинг и Марк Уолберг / Фото BrightSide

Интересно, что Райана Гослинга не уволили во время съемок картины "Милые кости", а буквально за один день до начала (впрочем, не включить его в нашу подборку мы никак не можем).

Причина: Райан Гослинг сильно набрал вес перед началом фильма, ведь, подумал, что его персонаж должен выглядеть именно так. Режиссер Питер Джексон не одобрил творческий порыв актера.

Замена: Марк Уолберг

Ричард Гир – Перри Кинг



Ричард Гор и Перри Кинг / Фото BrightSide

Драма "Лорды Флэтбуша" 1974 года была бы дебютной для 25-летнего Ричарда Гира. Если бы его не уволили прямо во время съемки ленты.

Причина: агрессивное поведение на съемочной площадке: ссоры с другими актерами и драка Ричарда Гира с Сильвестром Сталлоне из-за такой мелочи – Ричард якобы специально уронил жирный кусок курятины на брюки Сильвестра.

Замена: Перри Кинг.

Стюарт Таунсенд – Вигго Мортенсен



Стюарт Таунсенд и Вигго Мортенсен / Фото BrightSide

Стюарта уволили из "Властелина колец" из-за его возраста.

Причина: актер слишком молод для персонажа Арагорна.

Замена: Вигго Мортенсена (эта кинотрилогия сделала актера очень популярным).

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Энн Хэтэуэй – Кэтрин Хайгл



Энн Хетеуей и Кэтрин Хайгл / Фото BrightSide

Как только начались съемки фильма "Немножко беременна", Энн Хэтэуэй внезапно передумала играть роль, поссорилась с режиссером и ушла.

Причина: актриса узнала, что у фильма будет сцена, где будут изображать роды.

Замена: Кэтрин Хайгл.

Эрик Штольц – Майкл Дж. Фокстрот



Эрик Штольц и Майкл Дж. Фокс / Фото BrightSide

Целых 5 недель Эрик Штольц играл Марти Макфлая в первой части фильма "Назад в будущее". Далее – актер был вынужден уйти со съемочной площадки.

Причина:

У Эрика Штольца не хватало какой-то детали, которая сделала бы эту роль действительно смешной и запоминающейся,

- рассказал режиссер картины Роберт Земекис.

Студии пришлось переснимать весь материал уже с новым героем.

Замена: Майкл Дж. Фокс

Жан-Клод Ван Дам – Кевин Питер Холл



Жан-Клод Ван Дам и Кевин Питер Холл / Фото BrightSide

Через 2 дня после начала фильма 27-летний Жан-Клод Ван Дам покинул проект "Хищник" 1987 года, где также играл Арнольд Шварценеггер.

Причина: актер был недоволен своим персонажем, которому нужно было весь фильм ходить в жарком костюме и маске; избиение каскадера из съемочной группы.

Известно, что продюсеров не сильно расстроила новость об уходе актера из фильма, поскольку они и сами считали, что Жан-Клод Ван дамм в роли Хищника не выглядел угрожающим и имел низкий рост.

Замена: Кевин Питер Холл

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Кристиан Бэйл – Леонардо Ди Каприо – Кристиан Бэйл



Кристиан Бейл – Леонардо Ди Каприо / Фото BrightSide

В 2000 году создатели "Американского психопата" сразу утвердили на главную роль малоизвестного тогда Кристиана Бейла. Но ролью заинтересовался знаменитый Леонардо Ди Каприо, и Кристиана Бейла мигом уволили вместе с режиссером Мэри Хэррон, которая отстаивала кандидатуру Бейла. В то же время фанаты Ди Каприо убедили актера, что такая роль испортит имидж парня с "Титаника". В итоге к съемкам вернули Кристиана Бэйла и режиссера Мэри Хэррон.