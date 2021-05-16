Ми вирішили розповісти вам 10 історій про витівки зірок, через які вони змушені були покинути знімальний майданчик. Ви прочитаєте ким були замінені актори у такий невизначений час, і, навіть, про те, кого вдалося повернути назад у фільмування.

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Меган Фокс – Роузі Хантінгтон-Вайтлі



Меган Фокс і Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото BrightSide

Під час фільмування стрічки "Трансформери 3: Темна сторона Місяця" Меган Фокс посварилася з режисером Майклом Бей і покинула знімальний майданчик стрічки.

Причина: режисер вимагав від акторки набрати 3-4 кілограми і створити необхідну засмагу, щоб більше підходити на роль.

Працювати з такою людиною жахливо, – сказала Меган Фокс про режисера.

Заміна: Роузі Хантінгтон-Вайтлі.

Роберт Дауні-молодший – Джордж Клуні



Роберт Дауні-молодший і Джордж Клуні / Фото BrightSide

У фільмі "Гравітація" Роберту Дауні-молодшому була віддана одна з головних ролей. Проте через декілька днів роботи над фільмом його звільнили.

Причина: часта імпровізація; режисери зрозуміли, що він зовсім не підходить для такої ролі.

Роберт – фантастичний актор, але технологічні аспекти "Гравітації" стануть перешкодою для його манери гри, – заявив режисер фільму Альфонсо Куарон.

Заміна: Джордж Клуні.

Ніколь Кідман – Джоді Фостер



Ніколь Кідман і Джоді Фостер / Фото BrightSide

Опісля 18-ти знімальних майданчиків, граючи роль матері в трилері "Кімната страху", Ніколи Кідман змушена була покинути зйомки.

Причина: травма коліна, отриманої раніше на фільмуванні фільму-мюзиклу "Мулен Руж".

Заміна: Джоді Фостер.

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Райан Гослінг – Марк Уолберг



Райан Гослінг і Марк Уолберг / Фото BrightSide

Цікаво, що Райана Гослінга звільнили не під час фільмування картини "Милі кістки", а буквально за один день до початку (втім, не включили його в нашу добірку ми ніяк не можемо).

Причина: Райан Гослінг сильно набрав вагу перед початком фільму, адже, подумав, що його персонаж має виглядати саме так. Режисер Пітер Джексон не схвалив творчий порив актора.

Заміна: Марк Уолберг

Річард Гір – Перрі Кінг



Річард Гір і Перрі Кінг / Фото BrightSide

Драма "Лорди Флетбуша" 1974 року стала б дебютною для 25-річного Річарда Гіра. Якби його не звільнили прямо під час фільмування стрічки.

Причина: агресивна поведінка на знімальному майданчику: сварки з іншими акторами та бійка Річарда Гіра зі Сильвестром Сталлоне через таку дрібницю – Річард нібито спеціально впустив жирний шматок курятини на штани Сильвестра.

Заміна: Перрі Кінг.

Стюарт Таунсенд – Вігго Мортенсен



Стюарт Таунсенд і Вігго Мортенсен / Фото BrightSide

Стюарта звільнили з "Володаря перснів" через його вік.

Причина: актор занадто молодий для персонажа Арагорна.

Заміна: Вігго Мортенсена (ця кінотрилогія зробила актора дуже популярним).

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Енн Хетеуей – Кетрін Хайгл



Енн Хетеуей і Кетрін Хайгл / Фото BrightSide

Як тільки розпочалося фільмування стрічки "Трішки вагітна" Енн Хетеуей раптово передумала грали роль, посварилася з режисером і пішла.

Причина: акторка дізналася, що у фільму буде сцена, де зображатимуть пологи.

Заміна: Кетрін Хайгл.

Ерік Штольц – Майкл Дж. Фокс



Ерік Штольц і Майкл Дж. Фокс / Фото BrightSide

Цілих 5 тижнів Ерік Штольц Марті Макфлая в першій частині фільму "Назад у майбутнє". Далі – актор був змушений піти зі знімального майданчика.

Причина:

В Еріка Штольца не вистачало якоїсь деталі, що зробила б цю роль справді смішною і такою, яка б запам’ятовувалася,

– розповів режисер картини Роберт Земекіс.

Студії довелося перезнімати весь матеріал вже з новим героєм.

Заміна: Майкл Дж. Фокс

Жан-Клод Ван Дам – Кевін Пітер Хол



Жан-Клод Ван Дам і Кевін Пітер Хол / Фото BrightSide

Через 2 дні після початку фільмування 27-річний Жан-Клод Ван Дам покинув проєкт "Хижак" 1987 року, де також грав Арнольд Шварценеггер.

Причина: актор був незадоволений своїм персонажем, якому потрібно було весь фільм ходити в спекотному костюмі і масці; побиття каскадера зі знімальної групи.

Відомо, що продюсерів не сильно засмутила новина про звільнення актора з фільму, оскільки вони й самі вважали, що Жан-Клод Ван Дам в ролі Хижака не виглядав загрозливим і мав занизький ріст.

Заміна: Кевін Пітер Хол

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Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо – Крістіан Бейл



Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо / Фото BrightSide

У 2000 році творці "Американського психопата" відразу затвердили на головну роль маловідомого тоді Крістіана Бейла. Але роллю зацікавився відомий Леонардо Ді Капріо, і Крістіана Бейла миттю звільнили разом з режисером Мері Херрон, яка відстоювала кандидатуру Бейла. Водночас фанати Ді Капріо переконали актора, що така роль зіпсує імідж хлопця з "Титаніка". В результаті, до фільмування повернули Крістіана Бейла й режисера Мері Херрон.