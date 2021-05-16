Ми вирішили розповісти вам 10 історій про витівки зірок, через які вони змушені були покинути знімальний майданчик. Ви прочитаєте ким були замінені актори у такий невизначений час, і, навіть, про те, кого вдалося повернути назад у фільмування.
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Меган Фокс – Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Меган Фокс і Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото BrightSide
Під час фільмування стрічки "Трансформери 3: Темна сторона Місяця" Меган Фокс посварилася з режисером Майклом Бей і покинула знімальний майданчик стрічки.
Причина: режисер вимагав від акторки набрати 3-4 кілограми і створити необхідну засмагу, щоб більше підходити на роль.
Працювати з такою людиною жахливо, – сказала Меган Фокс про режисера.
Заміна: Роузі Хантінгтон-Вайтлі.
Роберт Дауні-молодший – Джордж Клуні
Роберт Дауні-молодший і Джордж Клуні / Фото BrightSide
У фільмі "Гравітація" Роберту Дауні-молодшому була віддана одна з головних ролей. Проте через декілька днів роботи над фільмом його звільнили.
Причина: часта імпровізація; режисери зрозуміли, що він зовсім не підходить для такої ролі.
Роберт – фантастичний актор, але технологічні аспекти "Гравітації" стануть перешкодою для його манери гри, – заявив режисер фільму Альфонсо Куарон.
Заміна: Джордж Клуні.
Ніколь Кідман – Джоді Фостер
Ніколь Кідман і Джоді Фостер / Фото BrightSide
Опісля 18-ти знімальних майданчиків, граючи роль матері в трилері "Кімната страху", Ніколи Кідман змушена була покинути зйомки.
Причина: травма коліна, отриманої раніше на фільмуванні фільму-мюзиклу "Мулен Руж".
Заміна: Джоді Фостер.
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Райан Гослінг – Марк Уолберг
Райан Гослінг і Марк Уолберг / Фото BrightSide
Цікаво, що Райана Гослінга звільнили не під час фільмування картини "Милі кістки", а буквально за один день до початку (втім, не включили його в нашу добірку ми ніяк не можемо).
Причина: Райан Гослінг сильно набрав вагу перед початком фільму, адже, подумав, що його персонаж має виглядати саме так. Режисер Пітер Джексон не схвалив творчий порив актора.
Заміна: Марк Уолберг
Річард Гір – Перрі Кінг
Річард Гір і Перрі Кінг / Фото BrightSide
Драма "Лорди Флетбуша" 1974 року стала б дебютною для 25-річного Річарда Гіра. Якби його не звільнили прямо під час фільмування стрічки.
Причина: агресивна поведінка на знімальному майданчику: сварки з іншими акторами та бійка Річарда Гіра зі Сильвестром Сталлоне через таку дрібницю – Річард нібито спеціально впустив жирний шматок курятини на штани Сильвестра.
Заміна: Перрі Кінг.
Стюарт Таунсенд – Вігго Мортенсен
Стюарт Таунсенд і Вігго Мортенсен / Фото BrightSide
Стюарта звільнили з "Володаря перснів" через його вік.
Причина: актор занадто молодий для персонажа Арагорна.
Заміна: Вігго Мортенсена (ця кінотрилогія зробила актора дуже популярним).
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Енн Хетеуей – Кетрін Хайгл
Енн Хетеуей і Кетрін Хайгл / Фото BrightSide
Як тільки розпочалося фільмування стрічки "Трішки вагітна" Енн Хетеуей раптово передумала грали роль, посварилася з режисером і пішла.
Причина: акторка дізналася, що у фільму буде сцена, де зображатимуть пологи.
Заміна: Кетрін Хайгл.
Ерік Штольц – Майкл Дж. Фокс
Ерік Штольц і Майкл Дж. Фокс / Фото BrightSide
Цілих 5 тижнів Ерік Штольц Марті Макфлая в першій частині фільму "Назад у майбутнє". Далі – актор був змушений піти зі знімального майданчика.
Причина:
В Еріка Штольца не вистачало якоїсь деталі, що зробила б цю роль справді смішною і такою, яка б запам’ятовувалася,
– розповів режисер картини Роберт Земекіс.
Студії довелося перезнімати весь матеріал вже з новим героєм.
Заміна: Майкл Дж. Фокс
Жан-Клод Ван Дам – Кевін Пітер Хол
Жан-Клод Ван Дам і Кевін Пітер Хол / Фото BrightSide
Через 2 дні після початку фільмування 27-річний Жан-Клод Ван Дам покинув проєкт "Хижак" 1987 року, де також грав Арнольд Шварценеггер.
Причина: актор був незадоволений своїм персонажем, якому потрібно було весь фільм ходити в спекотному костюмі і масці; побиття каскадера зі знімальної групи.
Відомо, що продюсерів не сильно засмутила новина про звільнення актора з фільму, оскільки вони й самі вважали, що Жан-Клод Ван Дам в ролі Хижака не виглядав загрозливим і мав занизький ріст.
Заміна: Кевін Пітер Хол
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Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо – Крістіан Бейл
Крістіан Бейл – Леонардо Ді Капріо / Фото BrightSide
У 2000 році творці "Американського психопата" відразу затвердили на головну роль маловідомого тоді Крістіана Бейла. Але роллю зацікавився відомий Леонардо Ді Капріо, і Крістіана Бейла миттю звільнили разом з режисером Мері Херрон, яка відстоювала кандидатуру Бейла. Водночас фанати Ді Капріо переконали актора, що така роль зіпсує імідж хлопця з "Титаніка". В результаті, до фільмування повернули Крістіана Бейла й режисера Мері Херрон.