Четвертую серию покажут 11 сентября на HBO Max и 12 сентября на Megogo с украинским дубляжом. Она будет называться "Король Узкого моря".

Если вы пропустили Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут присоединиться к 2 сезону "Дома Дракона"

"Дом Дракона" 4 серия – что известно

4 эпизод не будет прыжков во времени и покажет победу порочного принца Дэймона над Крагхасом Драхаром – Кормильщиком Крабов. В превью заметно, что действие разворачивается сразу после этого масштабного сражения, в котором принц Дэймон, которого сыграл Мэтт Смит, называет себя Королем Узкого моря и претендует на Железный Трон.

Для Визериса это усложняет ситуацию, ведь к кандидатам на Железный Трон, кроме дочери Рейниры и сына Эйгона II, добавился еще и брат Дэймон. Как будет выбирать Визерис Таргариен – узнаем после просмотра эпизода.

"Дом Дракона" 4 серия: смотрите превью

"Дом Дракона": что известно о 1 сезоне сериала

Отметим, "Дом Дракона – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. Драконов" – гражданской войны 129 – 131 лет от Завоевания Эйгона И.

Сразу после первой серии шоу стало самым популярным за всю историю HBO. В первые часы после премьер эпизодов сериал просматривает более 10 миллионов пользователей.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов:

Чем поразил первый эпизод сериала. И что больше всего шокировало зрителей – в кратком обзоре

О душевных разговорах и прогулках в красивых садах с эффектной компьютерной графикой читайте во втором эпизоде Дома Дракона.

А вот первого сына Эйгона и об отношениях Визериса и Рейниры узнайте в третьей серии.

К тому же сериал уже продолжили на второй сезон. Также известно, что режиссер Мигель Сапочник, ранее работавший над девятым эпизодом "Игры престолов" "Битвой Бастардов" в 6 сезоне, ушел в отставку. Вместо него над вторым сезоном "Дома Дракона" будет работать Алан Тейлор.

Без киноляпов тоже не обошлось. В третьей серии внимательные зрители заметили, что что-то не так с пальцами Визериса. Больше об этом – читайте по ссылке.

"Дом Дракона" 4 серия / фото HBO