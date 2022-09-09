Четверту серію покажуть 11 вересня на HBO Max і 12 вересня на Megogo з українським дубляжем. Вона матиме назву "Король Вузького моря".

Якщо ви пропустили Генрі Кавілл та Елізабет Олсен можуть доєднатися до 2 сезону "Дому Дракона"

"Дім Дракона" 4 серія – що відомо

4 епізод не матиме стрибків у часі й покаже перемогу порочного принца Деймона над Крагхасом Драхаром – Годувальником Крабів. У прев’ю помітно, що дія розгортається одразу після цієї масштабної битви, в якій принц Деймон, якого зіграв Мет Сміт, називає себе Королем Вузького моря і претендує на Залізний Трон.

Для Візеріса це хіба ускладнює ситуацію, адже до кандидатів на Залізний Трон, окрім доньки Рейніри та сина Ейгона II, додався ще й брат Деймон. Як обиратиме Візеріс Таргарієн – дізнаємося після перегляду епізоду.

"Дім Дракона" 4 серія: дивіться прев’ю

"Дім Дракона": що відомо про 1 сезон серіалу

Відзначимо, "Дім Дракона – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

Одразу після першої серії шоу стало найпопулярнішим за всю історію HBO. У перші години після прем’єр епізодів серіал переглядає понад 10 мільйонів користувачів.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів:

Чим вразив перший епізод серіалу. І що найбільше шокувало глядачів – у коротенькому огляді

Про душевні розмови та прогулянки у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою читайте у другому епізоді "Дому Дракона".

А ось першого сина Ейгона та про стосунки Візеріса та Рейніри дізнавайтесь у третій серії.

До того ж серіал вже продовжили на другий сезон. Також відомо, що режисер Мігель Сапочник, який раніше працював над дев’ятим епізодом "Гри престолів" "Битвою Бастардів" у 6 сезоні, пішов у відставку. Замість нього над другим сезоном "Дому Дракона" працюватиме Алан Тейлор.

Без кіноляпів також не обійшлося. У третій серії уважні глядачі помітили, що щось не так з пальцями Візеріса. Більше про це – читайте за посиланням.

"Дім Дракона" 4 серія / фото HBO