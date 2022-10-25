Харизматическая игра Эммы Д’Арси и потрясающие эффекты: обзор 10 серии "Дома Дракона"

Вот и первый сезон "Дома Дракона" подошел к концу. Редакция Кино 24 уже просмотрели финальный 10 эпизод и готова поделиться впечатлениями.

10 серия, вышедшая 23 октября на HBO Max и 24 октября на Megogo показала, что история только начинается и назревает великая война. Этот эпизод был сосредоточен вокруг дочери Визериса Рейниры, которая узнала о смерти отца и потеряла самых близких людей.

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Сценарист сериала Райан Кондал уже высказался по поводу завершения первого сезона. Он приятно удивлен, что Дом Дракона так быстро завоевал сердца миллионов киноманов, и отметил, что готов к работе над вторым сезоном, который будет больше похож на "Игра престолов".

"Дом Дракона" 10 серия 1 сезон: обзор

Вспомните, что в первом сезоне "Игры престолов" жестокая и загадочная смерть Неда Старка стала поворотным моментом в шоу. 10 эпизод "Дома Дракона" показал, что история только начинается, Танец драконов на подходе. И речь идет не только о ложной смерти Визериса, по словам Дэймона, но и о трагических моментах в семье Рейниры.

Дальше будут спойлеры.

Финал под названием "Черная королева" начинается с известия о смерти Визериса. Рейнира узнает, что потеряла не только отца, но и право подражать престолу – Рейнис сообщила о коронации Эйгона. Эти новости приводят к ранним родам.

В начале серии мы видим ужасную сцену родов, Эмма Д'Арси очень поразила актерскую игру. Сцена заканчивается в мучениях тяжелого рождения с большим количеством крови.

"Дом Дракона" 10 серия: смотрите видео онлайн

На похоронах своего ребенка Рейнира становится королевой. Сэр Эррик из Королевской гвардии, тайно вывезший Рейнис из Красного замка в последнем эпизоде, прибывает с золотой короной Визериса. Деймон кладет ее на голову своей скорбной жены, и собравшиеся склоняют головы перед ней как Королевой Семи Королевств.

Рейнира стала королевой / Фото HBO

Вскоре в Рейниру приходит Отто, отец Алисент, с условиями для новой королевы. Рейнира сообщает, что свой ответ даст впоследствии, отнюдь не стремясь к войне. Наверняка Алисент действительно не хочет, чтобы Рейнира пострадала. На протяжении всего эпизода мы видим Рейниру очень рассудительно. Она, как и ее отец, не хочет кровопролития, а стремится сплотить королевство.

Рейнира и Отто / Фото HBO

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Однако Дэймон настроен агрессивно. В этой истории он абсолютна противоположность своей жене и не слушает ее приказов. Один эпизод, кстати, был неожиданным: во время оглашения пророчества Дэймон схватил Рейниру за горло и дал понять, что принц может быть агрессивным даже тем, кого преданно любит. Его шокировал тот факт, что Визерис никогда не рассказывал ему о "Песне льда и пламени", что свидетельствует о недоверии со стороны короля.

Принц Дэймон и Рейнира / Фото HBO

В конце концов, Рейнира обдумывает план, который заставит Хайтаеров капитулировать, а не объявить войну. Королевская гавань может быть окружена, но только что выздоровевший Корлис соглашается знать свои корабли в ее деле и клянется на верность королю вместе с женой. Рейниру этот случай не только взволновал, но и удивил.

Через несколько часов после официальной премьеры на HBO Max сериал появляется в украинской озвучке на Megogo

Для блокады Королевской Гавани черным нужна большая армия. Джейкайрис, старший сын Рейниры, предлагает ему и его брату Люсерису лететь в Старки и самих Баратеонов. Рейнира соглашается.

Люсерис / Фото HBO

Невозможно не заметить, насколько крошечен дракон Люцериса Арракс, когда он прибывает в нужное место. Там у него возникает спор с Эймондом, сыном Визериса, и во время обратной дороги в небе начинается битва не только между ребятами, но и самими драконами, над которыми они теряют контроль.

Когда Люцерис и его крошечный дракон пытаются пролететь сквозь бурю, гиганский дракон Эймонда появляется над ними как монстр из фильма ужасов. Гонка Вхагара с Эймондом и Арракса с Люцерисом захватывает дух благодаря потрясающим эффектам. Далее драконы обоих парней не слушают приказы, в результате Вхагар разрывает Арракса в клочья вместе с Люцерисом. Испуганный Эймонд таки отомстил за свой глаз. Но чем он думал?

Эймонд / Фото HBO

Последний кадр показывает разъяренную, напуганную и заплаканную Рейниру, что означает, что второй сезон сериала "Дом Дракона", безусловно, будет более кровавым и жестоким. Готова ли Рейнира принести огонь в новом сезоне? Узнаем нескоро. Продолжение обещают через два года.

Рейнира / Скриншот

Напомним, "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности, о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов: