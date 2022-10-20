В фейсбуке Янина Соколова сообщила, что лента "Я, Нина" создана вместе с немецкими партнерами и, несмотря на войну и финансовые проблемы, она "увидит мир в лучшем виде". Международная премьера фильма пройдет на европейском фестивале класса А.

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Завершились съемки фильма "Я, Нина": что известно о проекте

Справка. 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Летом 2018 года журналистка Янина Соколова узнала, что у нее рак. Лечение длилось 7 месяцев, не падать духом ей помогали друзья, родственники и работа.



Янина Соколова пережила рак / Фото из фейсбука журналистки

Когда началась история над фильмом

Известно, что впервые мнение о создании книги и фильма возникло на первый день после операции.

Я лежала в реанимации с тремя удаленными органами и спрашивала у неба: "Да, на что ты намекаешь?" Пока думала, пришла в голову: "Книга! Это должна быть книга". Я принялась каждый день конспектировать все, что со мной происходило: записываю, а вокруг меня рождаются мизансцены реального кино. Везде, где бы я ни была: в коридоре больницы, на улице, в интернете, в межличностных отношениях,

– поделилась Янина Соколова.

По словам журналистки, работа над фильмом длилась три года. Он "пережил смену режиссера, расширил персонажный состав и мировоззренческое видение проблемы рака".

"Я, Нина" будет иметь документальную и художественную часть. "Меня вы увидите в документальных сценах и в тех кадрах, которые мы отсняли в 2019 году", – написала Янина.

Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой

Актерский состав

По словам журналистки, в фильме, кроме основной героини Нины, вы увидите еще трех новых героев: "У всех персонажей есть реальные прототипы в жизни. Мы расширили историю, чтобы показать вам срез общественной борьбы в каждой отдельной истории".

Наша режиссер Marysia Nikitiuk провела десятки часов в разговорах с реальными онкобольными, прослушав их истории, чтобы сформировать настоящие жизненные судьбы. Характеры. Борьбу. Все это вы увидите в кино. И особенно точно это прозвучит сейчас, когда каждый из нас переживает войну,

– продолжила она.

Соколова рассказала, что главную героиню, Нину Сокол, сыграет талантливая украинская актриса Ксения Хижняк. "Мы приняли это решение, чтобы вы увидели профессиональную игру и возможность реализовать сложные психологические состояния, интимные сцены, алопецию. Чтобы сыграть своего персонажа, Ксения побрилась наголо. К сожалению, все это учитывая наше новое видение фильма, я бы не смогла реализовать по-настоящему. Ксения и ее муж, по сценарию фильма Алексей Тритенко, справились на отлично, как и остальные персонажи", – написала она.

Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой

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Как продолжалась работа над лентой и международное партнерство

В сентябре Соколова с создателями картины подписали соглашение с международными дистрибьюторами из Великобритании. "Фильм понравился европейцам. Поэтому у кино будет международный прокат кроме украинского. В европейских кинотеатрах картина будет называться Lucky girl. В украинском варианте "Я, Нина". Надеюсь, что украинцы смогут увидеть кино весной. И ракеты с дронами страны-агрессора не испортят наших планов ", – уверена журналистка.

Больше деталей о музыке, каждой части работы команды над фильмом: от художников до операторов, спецэффектов, каскадеров, гримеров и актеров, можно будет узнать на странице ленты "Я, Нина".

В фейсбуке Янина Соколова поблагодарила каждого украинца и украинцы, которые поверили в них и позволили реализовать этот важный для онкобольных проект.

Он о жизни. О том, как нас меняет личная трагедия и о том, ради чего жить стоит. Он выстрадан и заслуживает счастливой судьбы,

– написала она.

В скором времени мы сможем увидеть тизер и официальный постер.

Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой