В фейсбуке Янина Соколова сообщила, что лента "Я, Нина" создана вместе с немецкими партнерами и, несмотря на войну и финансовые проблемы, она "увидит мир в лучшем виде". Международная премьера фильма пройдет на европейском фестивале класса А.
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Янина Соколова пережила рак / Фото из фейсбука журналистки
Когда началась история над фильмом
Известно, что впервые мнение о создании книги и фильма возникло на первый день после операции.
Я лежала в реанимации с тремя удаленными органами и спрашивала у неба: "Да, на что ты намекаешь?" Пока думала, пришла в голову: "Книга! Это должна быть книга". Я принялась каждый день конспектировать все, что со мной происходило: записываю, а вокруг меня рождаются мизансцены реального кино. Везде, где бы я ни была: в коридоре больницы, на улице, в интернете, в межличностных отношениях,
– поделилась Янина Соколова.
По словам журналистки, работа над фильмом длилась три года. Он "пережил смену режиссера, расширил персонажный состав и мировоззренческое видение проблемы рака".
"Я, Нина" будет иметь документальную и художественную часть. "Меня вы увидите в документальных сценах и в тех кадрах, которые мы отсняли в 2019 году", – написала Янина.
Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой
Актерский состав
По словам журналистки, в фильме, кроме основной героини Нины, вы увидите еще трех новых героев: "У всех персонажей есть реальные прототипы в жизни. Мы расширили историю, чтобы показать вам срез общественной борьбы в каждой отдельной истории".
Наша режиссер Marysia Nikitiuk провела десятки часов в разговорах с реальными онкобольными, прослушав их истории, чтобы сформировать настоящие жизненные судьбы. Характеры. Борьбу. Все это вы увидите в кино. И особенно точно это прозвучит сейчас, когда каждый из нас переживает войну,
– продолжила она.
Соколова рассказала, что главную героиню, Нину Сокол, сыграет талантливая украинская актриса Ксения Хижняк. "Мы приняли это решение, чтобы вы увидели профессиональную игру и возможность реализовать сложные психологические состояния, интимные сцены, алопецию. Чтобы сыграть своего персонажа, Ксения побрилась наголо. К сожалению, все это учитывая наше новое видение фильма, я бы не смогла реализовать по-настоящему. Ксения и ее муж, по сценарию фильма Алексей Тритенко, справились на отлично, как и остальные персонажи", – написала она.
Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой
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Как продолжалась работа над лентой и международное партнерство
В сентябре Соколова с создателями картины подписали соглашение с международными дистрибьюторами из Великобритании. "Фильм понравился европейцам. Поэтому у кино будет международный прокат кроме украинского. В европейских кинотеатрах картина будет называться Lucky girl. В украинском варианте "Я, Нина". Надеюсь, что украинцы смогут увидеть кино весной. И ракеты с дронами страны-агрессора не испортят наших планов ", – уверена журналистка.
В фейсбуке Янина Соколова поблагодарила каждого украинца и украинцы, которые поверили в них и позволили реализовать этот важный для онкобольных проект.
Он о жизни. О том, как нас меняет личная трагедия и о том, ради чего жить стоит. Он выстрадан и заслуживает счастливой судьбы,
– написала она.
В скором времени мы сможем увидеть тизер и официальный постер.
Фото из фильма "Я, Нина" / Фото из фейсбука Янины Соколовой