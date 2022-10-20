У фейсбуці Яніна Соколова повідомила, що стрічка "Я, Ніна" створена разом з німецькими партнерами й, попри війну і фінансові проблеми, вона "побачить світ у найкращому вигляді". Міжнародна прем’єра фільму відбудеться на європейському фестивалі класу А.

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Завершилися зйомки фільму "Я, Ніна": що відомо про проєкт

Довідка. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Влітку 2018 року журналістка Яніна Соколова дізналася, що у неї рак. Лікування тривало 7 місяців, не падати духом їй допомагали друзі, родичі та робота.



Яніна Соколова пережила рак / Фото з фейсбуку журналістки

Коли почалася історія над фільмом

Відомо, що вперше думка про створення книги та фільму з’явилася на перший день після операції.

Я лежала в реанімації з трьома видаленими органами й питала у неба: "Так, на що ти натякаєш?". Поки думала, спало на думку: "Книга! Це повинна бути книга". Я почала кожен день конспектувати все, що зі мною відбувалося: записую, а навколо мене народжуються мізансцени реального кіно. Скрізь, де б я не була: в коридорі лікарні, на вулиці, в інтернеті, в міжособистісних відносинах,

– поділилася Яніна Соколова.

За словами журналістки, робота над фільмом тривала три роки. Він "пережив зміну режисера, розширив персонажний склад і світоглядне бачення проблеми раку".

"Я, Ніна" буде мати документальну та художню частини. "Мене ви побачите у документальних сценах і у тих кадрах, які ми відзняли у 2019", – написала Яніна.

Кадр з фільму "Я, Ніна" / Фото з фейсбуку Яніни Соколової

Акторський склад

За словами, журналістки, у фільмі, окрім основної героїні Ніни, ви побачите ще трьох нових героїв: "Всі персонажі мають реальних прототипів у житті. Ми розширили історію аби показати вам зріз суспільної боротьби у кожній окремій історії".

Наша режисерка Marysia Nikitiuk провела десятки годин в розмовах з реальними онкохворими, прослухавши їхні історії аби сформувати справжні життєві долі. Характери. Боротьбу. Все це ви побачите у кіно. І особливо точно це прозвучить зараз, коли кожен з нас переживає війну,

– продовжила вона.

Соколова розповіла, що головну героїню, Ніну Сокіл, зіграє талановита українська актриса Ксенія Хижняк. "Ми прийняли це рішення, аби ви побачили професійну гру і можливість реалізувати складні психологічні стани, інтимні сцени, алопецію. Аби зіграти свого персонажа Ксенія поголилася наголо. На жаль, все це огляду на наше нове бачення фільму, я б не змогла реалізувати по-справжньому. Ксенія і її чоловік, за сценарієм фільму Олексій Тритенко, впоралися на відмінно, як і решта персонажів", – написала вона.

Кадр з фільму "Я, Ніна" / Фото з фейсбуку Яніни Соколової

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Як тривала робота над стрічкою та міжнародне партнерство

У вересні Соколова з творцями картини підписали угоду з міжнародними дистриб'юторами з Великої Британії. "Фільм сподобався європейцям. Тому кіно матиме міжнародний прокат окрім українського. В європейських кінотеатрах картина називатиметься Lucky girl. В українському варіанті "Я, Ніна". Сподіваюся, що українці зможуть побачити кіно навесні. І ракети з дронами країни-агресора не зіпсують наших планів", – впевнена журналістка.

Більше деталей про музику, кожну частину роботи команди над фільмом: від художників до операторів, спецефектів, каскадерів, гримерів та акторів, можна буде дізнатися на сторінці стрічки "Я, Ніна".

У фейсбуці Яніна Соколова подякувала кожному українцю й українці, які повірили у них і дозволили реалізувати цей важливий для онкохворих проєкт.

Він про життя. Про те, як нас міняє особиста трагедія і про те, заради чого варто жити. Він вистражданий і заслуговує на щасливу долю,

– написала вона.

Незабаром ми зможемо побачити тизер і офіційний постер.

Кадр з фільму "Я, Ніна" / Фото з фейсбуку Яніни Соколової