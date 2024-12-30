О кино, войне и личной жизни актеров: лучшие интервью 2024, которые нельзя пропустить

2024 год подходит к завершению и журналисты Кино 24 также подводят итоги. За этот год мы подготовили для вас 10 эксклюзивных разговоров, пообщавшись с любимыми актерами вживую и онлайн. В каждом интервью найдете ответы на интересные и важные вопросы.

Что говорит об украинизации Римма Зюбина? Кого считает героями Сергей Стрельников? Что травмирует Ирму Витовскую? О чем молится за кулисами Ольга Сумская? Об этом и многом другом узнавайте в самых интересных цитатах далее, а полные тексты разговоров – читайте по ссылкам.

Тоже интересно Тарас Тополя, Сергей Жадан, Маша Ефросинина и другие: лучшие интервью 2024

Об украинизации, войне, документальном кино и "Вкусе свободы": искренний разговор с Риммой Зюбиной

Полную версию интервью читайте здесь

"Неужели к каждому в дом должен зайти русскоязычный человек и изнасиловать твоего ребенка? Это все идет из головы каждого. У кого-то переход состоялся после первого Майдана, у кого-то после второго, в начале войны в 2014-м. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю, не могу давать никаких советов. Мне кажется, что никакой кроткой украинизации уже быть не может", – Римма Зюбина.



Интервью с Риммой Зюбиной / Коллаж Кино 24

О "Крашанке", муже в ВСУ и переход на украинский: искренний разговор с актрисой Дарьей Легейдой

Полную версию интервью читайте здесь

"Любите украинский язык. Русский язык – это язык россиян. Это надо понимать. Надо изучать историю, чтобы знать, как он укоренился в Украине. Возможно, тогда большинство людей просто не захотят на нем разговаривать", – Дарья Легейда.



Интервью с Дарьей Легейдой / Коллаж Кино 24

О фильме "Когда ты выйдешь замуж" и отношениях с мужем в ВСУ: интервью с Наталкой Денисенко

Полную версию интервью читайте здесь

"Хочу обратиться к женам военных, чтобы они сами создавали романтику в жизни. Сейчас действительно тяжелые времена, у наших мужчин другие цели, другие мысли, поэтому для своего состояния надо самим творить романтику: пойти на массаж, сказать себе приятные слова и тому подобное. Делать все для того, чтобы поддерживать собственный уровень концентрации любви", – Наталка Денисенко.



Интервью с Наталкой Денисенко / Коллаж Кино 24

О "Довбуше", карьере в России и работе с женой: интервью с актером Сергеем Стрельниковым

Полную версию интервью читайте здесь

"По моему мнению, настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране", – Сергей Стрельников.



Интервью с Сергеем Стрельниковым / Коллаж Кино 24

Скандал с сериалом "Кофе с кардамоном", съемки и личная жизнь: честный разговор с Еленой Лавренюк

Полную версию интервью читайте здесь

"Я могу точно подтвердить, что Алексей Гнатковский – один из самых харизматичных украинских актеров. Он постоянно импровизирует на съемочной площадке, и мне очень комфортно с ним сотрудничать. А насчет самого сексуального – согласна (смеется – Кино 24). А зрительницы оценят, или это точно так после просмотра сериала, ведь там будут пикантные сцены", – Елена Лавренюк.



Интервью с Еленой Лавренюк / Коллаж Кино 24

Кино, отношения с любимым и война: честный разговор со звездой "Конотопской ведьмы" Татьяной Малковой

Полную версию интервью читайте здесь

"Когда производители начнут создавать сценарии, которые будут соответствовать менталитету мировой аудитории, тогда мы будем иметь реальный шанс продавать наше кино, и оно будет коммерчески успешным и выгодным. У нас в Украине, к сожалению, небольшой рынок сбыта, поэтому кино с большим бюджетом не окупается – надо искать другие рынки. Именно поэтому раньше мы много работали на рынок России", – Татьяна Малкова.



Интервью с Татьяной Малковой / Коллаж Кино 24

О кино, языковом вопросе, воспитании дочери и личной жизни: искренний разговор с Ольгой Атанасовой

Полную версию интервью читайте здесь

"Самые большие изменения в украинском кино – это то, что мы сейчас начали делать свой продукт, для своих людей, со своими актерами. Хочется больше видеть проектов о выдающихся украинских личностях. С удовольствием сыграла бы какую-то спортсменку или еще какого-то выдающегося персонажа", – Ольга Атанасова.



Интервью с Ольгой Атанасовой / Коллаж Кино 24

Войско – не конец жизни, – разговор с Константином Темляком о службе и фильме "БожеВильные"

Полную версию интервью читайте здесь

"Я не знаю, почему мир ничего не сделает. Знаю только одно – рассчитывать мы можем исключительно на собственные силы. Западный мир имеет мнение, что Россия далека от них – это ошибочное мнение. Однако, беда в том, что некоторые граждане Украины тоже считают, что Россия далека от них, что война не касается их, что даже, если Украина не выберет в этой войне свободу – они так же спокойно будут жить, просто под другим флагом. Это не так", – Константин Темляк.



Интервью с Константином Темляком / Коллаж Кино 24

Триллер "БожеВильные", карательная психиатрия и внутренняя борьба: искренний разговор с Ирмой Витовской

Полную версию интервью читайте здесь

"Я очень сильно травмируюсь. Я не воюю, но очень травмируюсь, когда с детьми разговаривают на русском. Не знаю, для кого это делают. Я не осуждаю, потому что понимаю, что этому может быть причиной привычка, которую трудно преодолевать. Но, видимо, наконец стоит остановиться и подумать, что это очень плохая привычка. А еще я очень расстраиваюсь миром, который пытается оттянуть зло. Он признал это зло, но мне не хватает гонора у добра, не хватает кулаков у добра. Это меня травмирует", – Ирма Витовская.



Интервью с Ирмой Витовской / Коллаж Кино 24

О фильме "Собрание ОСМД", блог в инстаграме и мобилизации актеров: интервью с Ольгой Сумской

Полную версию интервью читайте здесь

"Молишься за кулисами, чтобы не прилетело. Молишься, чтобы сыграть без тревог. Если тревога раздается, мы обязательно останавливаем спектакль и ждем окончания", – Ольга Сумская.



Интервью с Ольгой Сумской / Коллаж Кино 24