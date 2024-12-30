Що каже про українізацію Римма Зюбіна? Кого вважає героями Сергій Стрельніков? Що травмує Ірму Вітовську? Про що молиться за лаштунками Ольга Сумська? Про це та багато іншого дізнавайтеся в найцікавіших цитатах далі, а повні тексти розмов – читайте за посиланнями.

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Про українізацію, війну, документальне кіно та "Смак свободи": щира розмова з Риммою Зюбіною

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"Невже до кожного в хату має зайти російськомовна людина і зґвалтувати твою дитину? Це все йде з голови кожного. У когось перехід відбувся після першого Майдану, у когось після другого, на початку війни у 2014-му. Я не розумію цих людей. Я не розумію, не можу давати ніяких порад. Мені здається, що ніякої лагідної українізації уже бути не може", – Римма Зюбіна.



Інтерв'ю з Риммою Зюбіною / Колаж Кіно 24

Про "Крашанку", чоловіка в ЗСУ та перехід на українську: щира розмова з акторкою Дар'єю Легейдою

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"Любіть українську мову. Російська мова – це мова росіян. Це треба розуміти. Треба вивчати історію, щоб знати, як вона вкоренилася в Україні. Можливо, тоді більшість людей просто не захочуть нею розмовляти", – Дар'я Легейда.



Інтерв'ю з Дар'єю Легейдою / Колаж Кіно 24

Про фільм "Коли ти вийдеш заміж" та стосунки з чоловіком в ЗСУ: інтерв'ю з Наталкою Денисенко

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"Хочу звернутися до дружин військових, щоб вони самі створювали романтику в житті. Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", – Наталка Денисенко.



Інтерв'ю з Наталкою Денисенко / Колаж Кіно 24

Про "Довбуша", кар'єру в Росії та роботу з дружиною: інтерв'ю з актором Сергієм Стрельніковим

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"На мою думку, справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані", – Сергій Стрельніков.



Інтерв'ю з Сергієм Стрельніковим / Колаж Кіно 24

Скандал з серіалом "Кава з кардамоном", зйомки й особисте життя: чесна розмова з Оленою Лавренюк

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"Я можу точно підтвердити, що Олексій Гнатковський – один із найхаризматичніших українських акторів. Він постійно імпровізує на знімальному майданчику, і мені дуже комфортно з ним співпрацювати. А щодо найсексуальнішого – погоджуюся (сміється – Кіно 24). А глядачки оцінять, чи це точно так після перегляду серіалу, адже там будуть пікантні сцени", – Олена Лавренюк.



Інтерв'ю з Оленою Лавренюк / Колаж Кіно 24

Кіно, стосунки з коханим та війна: чесна розмова з зіркою "Конотопської відьми" Тетяною Малковою

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"Коли виробники почнуть створювати сценарії, які будуть відповідати менталітету світової аудиторії, тоді ми матимемо реальний шанс продавати наше кіно, і воно буде комерційно успішним і вигідним. У нас в Україні, на жаль, невеликий ринок збуту, тому кіно з великим бюджетом не окуповується – треба шукати інші ринки. Саме тому раніше ми багато працювали на ринок Росії", – Тетяна Малкова.



Інтерв'ю з Тетяною Малковою / Колаж Кіно 24

Про кіно, мовне питання, виховання доньки й особисте життя: щира розмова з Ольгою Атанасовою

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"Найбільші зміни в українському кіно – це те, що ми наразі почали робити свій продукт, для своїх людей, зі своїми акторами. Хочеться більше бачити проєктів про видатних українських особистостей. Із задоволенням зіграла б якусь спортсменку чи ще якогось видатного персонажа", – Ольга Атанасова.



Інтерв'ю з Ольгою Атанасовою / Колаж Кіно 24

Військо – не кінець життя, – розмова з Костянтином Темляком про службу та фільм "БожеВільні"

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"Я не знаю, чому світ нічого не зробить. Знаю тільки одне – розраховувати ми можемо виключно на власні сили. Західний світ має думку, що Росія далека від них – це помилкова думка. Проте, біда у тому, що деякі громадяни України теж вважають, що Росія далека від них, що війна не стосується їх, що навіть, якщо Україна не виборе у цій війні свободу – вони так само спокійно будуть жити, просто під іншим прапором. Це не так", – Костянтин Темляк.



Інтерв'ю з Костянтином Темляком / Колаж Кіно 24

Трилер "БожеВільні", каральна психіатрія і внутрішня боротьба: щира розмова з Ірмою Вітовською

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"Я дуже сильно травмуюся. Я не воюю, але дуже травмуюся, коли з дітьми розмовляють російською. Не знаю, для кого це роблять. Я не засуджую, бо розумію, що цьому може бути причиною звичка, яку важко долати. Але, мабуть, нарешті варто зупинитися й подумати, що це дуже погана звичка. А ще я дуже засмучуюся світом, який намагається відтягнути зло. Він визнав це зло, але мені бракує гонору в добра, не вистачає кулаків у добра. Це мене травмує", – Ірма Вітовська.



Інтерв'ю з Ірмою Вітовською / Колаж Кіно 24

Про фільм "Збори ОСББ", блог в інстаграмі та мобілізацію акторів: інтерв'ю з Ольгою Сумською

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"Молишся за лаштунками, аби не прилетіло. Молишся, щоб зіграти без тривог. Якщо тривога лунає, ми обов'язково зупиняємо виставу і чекаємо на закінчення", – Ольга Сумська.



Інтерв'ю з Ольгою Сумською / Колаж Кіно 24