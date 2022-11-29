В своем твиттере шеф-повар разместил видео, на котором Саша Грей продемонстрировала, как варить украинский борщ. В отличие от Милы Кунис, которая в недавнем интервью показала, что не понимает разницу между россиянами и украинцами.

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Клопотенко отреагировал на высказывание Милы Кунис об украинских блюдах

В недавнем интервью для издания Harper's BAZAAR Мила Кунис оконфузилась, назвав национальные украинские блюда борщ и вареники "русской едой". В разговоре о повседневных привычках актрисы, звезда поделилась, как проходит ее день, а также вспомнила о своей маме, которая много готовит вкусной домашней еды.

"Русская еда – ее всегда много. Можно начать с пельменей, вареников. Можно говорить о российском супе – борще . Но, если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу или просто рыбу. Русские, ой, украинцы… Мы живем во времени, когда я больше не знаю, как себя называть . Они любят мариновать еду, чтобы было на зиму", – заявила Кунис.

Мне всегда Саша Грей нравилась больше Миле Кунис,

– подписал видео бизнесмен.

Что это за видео с Сашей Грей

Год назад американская порноактриса Саша Грей показала , как готовит борщ. Однако без скандала тоже не обошлось. Ведь хоть она и отметила, что это – украинское блюдо, кичилось знанием русского языка, а впоследствии опубликовала анонс с коллажем на фоне Кремля.

В начале видео американка назвала все русские слова, которые она знает. "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – сказала Грей.

Борщ – это свекольный суп, в который можно добавлять разные виды мяса и овощей. Созданный в Украине, он распространился по всему миру,

– говорится в описании видео.

Саша Грей готовит борщ: смотрите видео