У своєму твітері шеф-кухар розмістив відео, на якому Саша Грей продемонструвала, як варити український борщ. На відміну від Міли Куніс, яка у нещодавньому інтерв’ю показала, що не розуміє різниці між росіянами та українцями.

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Клопотенко відреагував на висловлення Міли Куніс про українські страви

У нещодавньому інтерв’ю для видання Harper's BAZAAR Міла Куніс осоромилася, назвавши національні українські страви борщ і вареники "російською їжею". У розмові про щоденні звички актриси, зірка поділилася, як проходить її день, а також згадала про свою маму, яка багато готує смачної домашньої їжі.

"Російська їжа – її завжди багато. Можна почати з пельменів, вареників. Можна говорити про російський суп – борщ. Але, якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу чи просто рибу. Росіяни, ой, українці… Ми живемо в часі, коли я більше не знаю, як себе називати. Вони люблять маринувати їжу, щоб було на зиму", – заявила Куніс.

Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс,

– підписав відео бізнесмен.

Що це за відео із Сашею Грей

Рік тому американська порноактриса Саша Грей показала, як готує борщ. Проте без скандалу також не обійшлося. Адже хоч вона й зазначила, що це – українська страва, хизувалася знанням російської мови, а згодом опублікувала анонс з колажем на фоні Кремля.

На початку відео американка назвала усі російські слова, які вона знає. "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – сказала Грей.

Борщ – це буряковий суп, у який можна додавати різні види м'яса й овочів. Створений в Україні, він розповсюдився по всьому світу,

– мовиться в описі до відео.

Саша Грей готує борщ: дивіться відео

"Саша одягнута та каже, що борщ український. Не здалося. Ну, що я маю вам сказати. Популяризація борщу за кордоном як української страви просочилася на найглибші рівні", – зазначив Клопотенко у 2021 році.